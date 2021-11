Вместе с экспертами из QIWI, Dropbox и Orca Security обсуждаем горячие темы: фичи по шаблонизации, конфигурации сервисов и Python-решения для cybersecurity.

Доклады:

Олег Чуркин | Development Lead, QIWI

Сказ о том, как мы Python-микросервисы для облака шаблонизировали



Олег покажет шаблон Python-микросервисов QIWI и расскажет, какие изменения в него внесли, чтобы переехать в Google Cloud и получить PCI DSS-сертификат.

Посмотрим на идеальную конфигурацию uwsgi и poetry, хранение конфигурации сервисов, узнаем полезные фичи по docker, docker-compose и по конфигурациям сервисов для kubernetes

Benjamin Peterson | Dropbox, Core developer of CPython and PyPy

Several CPython Security Issues



A tour through several different CPython security issues to illustrate the different forms security problems and their solutions can take in a modern programming language.

Eden Marco | Software Engineer, Orca Security; Best-selling Udemy Instructor

Leveraging graphs to answer cyber security questions using Python

Learn how to prioritize security vulnerabilities by determining if an asset is internet-facing. We will query AWS for inventory, model our assets as nodes and edges, and then run graph algorithms to deduce security implications.

После каждого доклада пройдут Q&A-сессии, где спикеры ответят на вопросы участников митапа.

Организаторы — Minsk Python Meetup и On The Spot.

Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться по ссылке.