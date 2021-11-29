Вебинар "Повышение цен на подписки Microsoft и Office 365 в 2022 году"

Мы стремимся своевременно информировать своих заказчиков обо всех важных изменениях!В числе первых спешим рассказать вам о самых последних новостях и изменениях в лицензионной и ценовой политике Microsoft, которые вступят в силу в 2022 году.

За время своего существования Microsoft 365 постоянно развивался и запускал новые технологии: функции для общения и совместной работы, повышения безопасности, соответствия нормативным требованиям, инструменты на основе искусственного интеллекта и автоматизации.

С 1 марта 2022 года, впервые за 10 лет, Microsoft проведет корректировку своей ценовой политики в отношении облачного сервиса Microsoft 365. Стремясь привносить ценность и инновации для своих клиентов, Microsoft называет основной целью изменений инвестиции в усовершенствование уже имеющихся сервисов, а также разработку новых полезных функций, приложений и систем

Будьте готовыми к изменениям! Подключайтесь к нашему онлайн семинару «Повышение цен на подписки Microsoft и Office 365 в 2022 году: расскажем о новостях, как подготовиться и что успеть, и почему CSP остается самым выгодным каналом лицензирования», который состоится 08 декабря в 11:00.

На вебинаре мы расскажем о преимуществах и особенностях CSP для бизнеса и изменениях, которые произошли в данном канале. Поделимся наиболее значимыми анонсами от Microsoft: закрытие канала Open License (OLP), выход новых версий, повышение цен на подписки Microsoft и Office 365. А также расскажем о механизме управления подписками и преимуществах, которые получают наши заказчики.

В программе:

Основные ценности и возможности CSP канала Изменения в канале CSP: доступный пул продуктов, new commerce experience (NCE), триальные лицензии Сервисы Софтлайн Новости от Microsoft, в том числе:

закрытие канала Open License (OLP)

выход новых версий

повышение цен на подписки Microsoft и Office 365

доступные промо в CSP

Участие в вебинаре будет особенно полезно директору службы ИТ, менеджеру по информатизации, исполнительному и операционному директору, директору по развитию бизнеса и коммерческому директору.

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