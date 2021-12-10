Miniq #31

Дата проведения: 

16.12.2021

Место проведения: 

Бесплатно

16 декабря приглашаем всех желающих посетить последнюю встречу Miniq в 2021 году. 

Участников ожидают

  • доклад о Java и NodeJS и проблемах обработки большого количества запросов 
  • развлекательная программа 
  • активности 
  • подарки от сообщества 

Miniq (событие формата «Mini Questions») регулярно проводится по инициативе витебского IT-сообщества (Беларусь), с целью обмена опытом и подразумевает неформальное общение и короткие выступления спикеров с самыми нетривиальными докладами. Проводится бесплатно в формате онлайн и является международным русскоязычным мероприятием для дискуссий и обмена опытом.  

Для участия необходима регистрация

 
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