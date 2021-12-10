16 декабря приглашаем всех желающих посетить последнюю встречу Miniq в 2021 году.

Участников ожидают:

доклад о Java и NodeJS и проблемах обработки большого количества запросов

развлекательная программа

активности

подарки от сообщества

Miniq (событие формата «Mini Questions») регулярно проводится по инициативе витебского IT-сообщества (Беларусь), с целью обмена опытом и подразумевает неформальное общение и короткие выступления спикеров с самыми нетривиальными докладами. Проводится бесплатно в формате онлайн и является международным русскоязычным мероприятием для дискуссий и обмена опытом.

Для участия необходима регистрация.