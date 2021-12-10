Дата проведения:
16.12.2021
Место проведения:
Бесплатно
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16 декабря приглашаем всех желающих посетить последнюю встречу Miniq в 2021 году.
Участников ожидают:
- доклад о Java и NodeJS и проблемах обработки большого количества запросов
- развлекательная программа
- активности
- подарки от сообщества
Miniq (событие формата «Mini Questions») регулярно проводится по инициативе витебского IT-сообщества (Беларусь), с целью обмена опытом и подразумевает неформальное общение и короткие выступления спикеров с самыми нетривиальными докладами. Проводится бесплатно в формате онлайн и является международным русскоязычным мероприятием для дискуссий и обмена опытом.
Для участия необходима регистрация.
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