Integration with Slack and Geodata in Salesforce

Дата проведения:
13.01.2022
Место проведения:
Бесплатно
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Belarusian Salesforce Community приглашает на новое событие, которое пройдёт 13 января в 19.00!
На нем мы поделимся лучшими практиками по использованию Slack в интеграции с Salesforce, а также покажем возможности Salesforce Geo Map Charts.
В роли спикеров выступят:
- Сергей Русецкий, Salesforce Developer (VRP Consulting),
- Михаил Лещенко, Salesforce Developer (VRP Consulting).
Митап предусматривает два формата участия: онлайн и оффлайн (число мест ограничено, о том, как стать гостем митапа мы расскажем чуть позже - следите за новостями в соцсетях).
Зарегистрироваться на онлайн-событие можно уже сейчас.
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