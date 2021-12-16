Integration with Slack and Geodata in Salesforce

Дата проведения: 

13.01.2022

Место проведения: 

Бесплатно

Belarusian Salesforce Community приглашает на новое событие, которое пройдёт 13 января в 19.00!

На нем мы поделимся лучшими практиками по использованию Slack в интеграции с Salesforce, а также покажем возможности Salesforce Geo Map Charts. 

В роли спикеров выступят: 

  • Сергей Русецкий, Salesforce Developer (VRP Consulting),
  • Михаил Лещенко, Salesforce Developer (VRP Consulting).

Митап предусматривает два формата участия: онлайн и оффлайн (число мест ограничено, о том, как стать гостем митапа мы расскажем чуть позже - следите за новостями в соцсетях).

 

Зарегистрироваться на онлайн-событие можно уже сейчас.

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