Integration with Slack and Geodata in Salesforce

Belarusian Salesforce Community приглашает на новое событие, которое пройдёт 13 января в 19.00!

На нем мы поделимся лучшими практиками по использованию Slack в интеграции с Salesforce, а также покажем возможности Salesforce Geo Map Charts.

В роли спикеров выступят:

Сергей Русецкий, Salesforce Developer (VRP Consulting),

Михаил Лещенко, Salesforce Developer (VRP Consulting).

Митап предусматривает два формата участия: онлайн и оффлайн (число мест ограничено, о том, как стать гостем митапа мы расскажем чуть позже - следите за новостями в соцсетях).

Зарегистрироваться на онлайн-событие можно уже сейчас.