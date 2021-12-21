EPAM English Bootcamp for Cloud&DevOps Engineers

Дата проведения:
с 21.12.2021 по 15.01.2022
Место проведения:
Бесплатно
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Уровень английского языка и мастерство коммуникации – ключевые элементы успеха международных проектов.
Уровень английского языка и мастерство коммуникации – ключевые элементы успеха международных проектов.
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EPAM открывает программу для опытных Middle, Senior и Lead Cloud и DevOps-инженеров, которые хотят продолжать свой профессиональный рост, развивая коммуникативные и языковые навыки – English Bootcamp.
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Что тебя ждёт:
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-- 2 месяца оплачиваемой онлайн-стажировки
-- Интенсивные занятия по английскому языку
-- Дополнительный опыт работы с Cloud, CI/CD и K8S
-- Менторство от наших Senior и Lead-инженеров
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⭐️ По итогам успешного обучения у тебя будет возможность получить Job Offer и присоединиться к #EPAMTeam.
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Подробнее о программе и регистрация: https://epa.ms/kv-by-english-bootcamp
Создавай будущее с ЕРАМ --
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