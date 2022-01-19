Новые условия приобретения облачных подписок CSP (в рамках NCE), повышение цен, скидки, новости Microsoft

С 10 января 2022 года в канале CSP появляются новые возможности приобретения Microsoft 365, Office 365, Windows 365, Dynamics 365 в рамках New Commerce Experience (NCE): скидка 5% при оформлении годовых облачных подписок, новые типы биллинга - помесячно и на 3 года, изменения в правилах уменьшения числа подписок.

С 01 марта 2022 года Microsoft проведет корректировку своей ценовой политики в отношении облачных сервисов Microsoft 365 и Office 365 во всех каналах лицензирования, в том числе и в CSP.

Будьте готовыми к изменениям! Подключайтесь к нашему онлайн семинару «Будьте в курсе: новые условия приобретения облачных подписок CSP (в рамках NCE), повышение цен на продукты, доступные скидки и другие новости Microsoft», который состоится 27 января в 11:00.

В программе:

1. Новые условия приобретения облачных подписок в CSP канале:

New Commerce Experience (NCE) – что нового;

Доступный пул продуктов и новые варианты биллинга;

Триальные лицензии – особенности в NCE;

Azure Plan – привычный Azure, только лучше.

2. Текущие акции в CSP для облачных подписок Microsoft 365 и Office 365:

Скидка 5% при оформлении годовых подписок;

Фиксация цены до подорожания.

3. Основные анонсы и новости от Microsoft:

Повышение цен на подписки Microsoft и Office 365 с 1 марта 2022 года;

Teams Essentials – теперь Teams доступен отдельной позицией.

4. Сервисы Софтлайн

Участие в вебинаре будет особенно полезно директору службы ИТ, менеджеру по информатизации, исполнительному и операционному директору, директору по развитию бизнеса и коммерческому директору.

Вебинар бесплатный, обязательна регистрация