Новые условия приобретения облачных подписок CSP (в рамках NCE), повышение цен, скидки, новости Microsoft

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С 10 января 2022 года в канале CSP появляются новые возможности приобретения Microsoft 365, Office 365, Windows 365, Dynamics 365 в рамках New Commerce Experience (NCE): скидка 5% при оформлении годовых облачных подписок, новые типы биллинга - помесячно и на 3 года, изменения в правилах уменьшения числа подписок.
С 01 марта 2022 года Microsoft проведет корректировку своей ценовой политики в отношении облачных сервисов Microsoft 365 и Office 365 во всех каналах лицензирования, в том числе и в CSP.
Будьте готовыми к изменениям! Подключайтесь к нашему онлайн семинару «Будьте в курсе: новые условия приобретения облачных подписок CSP (в рамках NCE), повышение цен на продукты, доступные скидки и другие новости Microsoft», который состоится 27 января в 11:00.
В программе:
1. Новые условия приобретения облачных подписок в CSP канале:
- New Commerce Experience (NCE) – что нового;
- Доступный пул продуктов и новые варианты биллинга;
- Триальные лицензии – особенности в NCE;
- Azure Plan – привычный Azure, только лучше.
2. Текущие акции в CSP для облачных подписок Microsoft 365 и Office 365:
- Скидка 5% при оформлении годовых подписок;
- Фиксация цены до подорожания.
3. Основные анонсы и новости от Microsoft:
- Повышение цен на подписки Microsoft и Office 365 с 1 марта 2022 года;
- Teams Essentials – теперь Teams доступен отдельной позицией.
4. Сервисы Софтлайн
Участие в вебинаре будет особенно полезно директору службы ИТ, менеджеру по информатизации, исполнительному и операционному директору, директору по развитию бизнеса и коммерческому директору.
Вебинар бесплатный, обязательна регистрация
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