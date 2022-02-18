В мире наблюдается тенденция: скорость изменений в бизнесе молниеносно растет, конкуренция ускоряется. Выигрывает тот, кто адаптируется к изменениям быстрее конкурентов.

Рынок предоставляет все инструменты для победы в этой гонке. Компании, которые умеют применять данные инструменты, всегда будут успешны.

Приглашаем присоединиться к онлайн семинару «Технологии и сервисы, которые работают на бизнес», который состоится 22 февраля. Мы расскажем, как соединить технологии и сотрудников в единое экопространство организации, чтобы достигать бизнес-цели быстрее, эффективнее и без лишних затрат.

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А еще мы пригласили компании, которые уже применяют передовые решения и пользуются современными инструментами для ускорения бизнеса.

Специалисты Softline и приглашенные гости поделятся расскажут:

какие современные цифровые инструменты есть на рынке , как правильно их внедрять и как ими пользоваться на 100%.

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, оперативно организовал удаленную работу сотрудников, трансформировал внутренние бизнес-процессы и изменил подход к командной работе. как один из крупнейших разработчиков и производителей наблюдательной оптики вывел на новый уровень внутренние коммуникации, начав трансформацию с коммуникаций и совместной работы и дойдя до преобразования всех внутренних бизнес-процессов, повысив при этом продуктивность сотрудников.

Ждем вас 22 февраля 2022 года.

Встречу проведут:

Евгений Андрейчук, руководитель направления сервисов Microsoft в странах ВЕ и ЦА Виленчик Дмитрий, руководитель ИТ компании Yukon Мария Кущева, Microsoft Product Manager компании TradeicsBel

Участие бесплатное. Требуется предварительная регистрация