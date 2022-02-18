Дата проведения:
Место проведения:
В мире наблюдается тенденция: скорость изменений в бизнесе молниеносно растет, конкуренция ускоряется. Выигрывает тот, кто адаптируется к изменениям быстрее конкурентов.
Рынок предоставляет все инструменты для победы в этой гонке. Компании, которые умеют применять данные инструменты, всегда будут успешны.
Приглашаем присоединиться к онлайн семинару «Технологии и сервисы, которые работают на бизнес», который состоится 22 февраля. Мы расскажем, как соединить технологии и сотрудников в единое экопространство организации, чтобы достигать бизнес-цели быстрее, эффективнее и без лишних затрат.
А еще мы пригласили компании, которые уже применяют передовые решения и пользуются современными инструментами для ускорения бизнеса.
Специалисты Softline и приглашенные гости поделятся расскажут:
- какие современные цифровые инструменты есть на рынке, как правильно их внедрять и как ими пользоваться на 100%.
- как дистрибьютор компьютерной техники справился с внешними вызовами, вызванными пандемией, оперативно организовал удаленную работу сотрудников, трансформировал внутренние бизнес-процессы и изменил подход к командной работе.
- как один из крупнейших разработчиков и производителей наблюдательной оптики вывел на новый уровень внутренние коммуникации, начав трансформацию с коммуникаций и совместной работы и дойдя до преобразования всех внутренних бизнес-процессов, повысив при этом продуктивность сотрудников.
Ждем вас 22 февраля 2022 года.
Встречу проведут:
Евгений Андрейчук, руководитель направления сервисов Microsoft в странах ВЕ и ЦА
Виленчик Дмитрий, руководитель ИТ компании Yukon
Мария Кущева, Microsoft Product Manager компании TradeicsBel
Участие бесплатное. Требуется предварительная регистрация