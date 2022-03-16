Дата проведения:
29.03.2022
Место проведения:
Бесплатно
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Приглашаем присоединиться к бесплатному вебинару "Противодействие вирусам-вымогателям на основе технологий Microsoft Security" 29 марта 2022.
На вебинаре специалисты Softline подробно расскажут:
- Что же такое вирусы-вымогатели?
- А главное, как же от них защититься?
В программе:
- Пути распространения вирусов
- Статистика
- Решения Microsoft Security, которые помогут защититься от вирусов-вымогателей:
- Защита учетных данных (MFA, Conditional Access, PIM);
- Обнаружение угроз с помощью Exchange Online Protection, Microsoft Defender for Office 365, Microsoft Defender for Endpoint и Microsoft Sentinel;
- Защита от кражи данных (Microsoft Defender for Cloud Apps);
- Резервное копирование (OneDrive для Бизнеса, SharePoint Online)
4. Рекомендации Microsoft по защите.
Ждем вас 29 марта 2022 года в 11:00.
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