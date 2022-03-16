Приглашаем присоединиться к бесплатному вебинару "Противодействие вирусам-вымогателям на основе технологий Microsoft Security" 29 марта 2022.

На вебинаре специалисты Softline подробно расскажут:

Что же такое вирусы-вымогатели?

А главное, как же от них защититься?

В программе:

Пути распространения вирусов Статистика Решения Microsoft Security, которые помогут защититься от вирусов-вымогателей:

Защита учетных данных (MFA, Conditional Access, PIM);

Обнаружение угроз с помощью Exchange Online Protection, Microsoft Defender for Office 365, Microsoft Defender for Endpoint и Microsoft Sentinel;

Защита от кражи данных (Microsoft Defender for Cloud Apps);

Резервное копирование (OneDrive для Бизнеса, SharePoint Online)

4. Рекомендации Microsoft по защите.

Ждем вас 29 марта 2022 года в 11:00.

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