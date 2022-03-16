Противодействие вирусам-вымогателям на основе технологий Microsoft Security

Дата проведения: 

29.03.2022

Место проведения: 

Бесплатно

Приглашаем присоединиться к бесплатному вебинару "Противодействие вирусам-вымогателям на основе технологий Microsoft Security" 29 марта 2022.

На вебинаре специалисты Softline подробно расскажут:

  • Что же такое вирусы-вымогатели?
  • А главное, как же от них защититься?

В программе:

  1. Пути распространения вирусов
  2. Статистика
  3. Решения Microsoft Security, которые помогут защититься от вирусов-вымогателей:
 
  • Защита учетных данных (MFA, Conditional Access, PIM);
  • Обнаружение угроз с помощью Exchange Online Protection, Microsoft Defender for Office 365, Microsoft Defender for Endpoint и Microsoft Sentinel;
  • Защита от кражи данных (Microsoft Defender for Cloud Apps);
  • Резервное копирование (OneDrive для Бизнеса, SharePoint Online)

4. Рекомендации Microsoft по защите.

Ждем вас 29 марта 2022 года в 11:00.

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