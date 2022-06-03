Дизайн архитектуры, его реализация и поддержка. От гугл дока до культуры компании [TechSpot#1]

Дата проведения: 

21.06.2022

Место проведения: 

Бесплатно

 

О чем будем говорить?

  • Роль архитектора: баланс между “хочу”/“надо” и инженерная осознанность;

  • Когда рождается реальная потребность в описании архитектуры;

  • Опыт использования различных инструментов создания архитектуры и к чему это привело в итоге;

  • Общие факапы понимания, внедрения и подкручивания архитектуры — есть ли возможность их избежать;

  • Привлечение команды к тестированию дизайна архитектуры;

  • Что делать с байасами самих архитекторов;

  • Почему прекрасные архитектуры забываются и не реализуются;

  • Убивает ли архитектура креативность.

Гости: 

  • Сергей Щегрикович (Head of WebServices, Palta, ex-Deputy CTO, Gismart);

  • Александр Федосов (Lead Software Engineer, Orca Security);

  • Антон Васильев (CTO, On The Spot).

 

 

Подробности и регистрация по ссылке

 

Увидимся 21 июня!

 

TechSpot — серия онлайн-дискуссий о дизайне архитектур и распределенных системах, где CTO и лиды крупных компаний в свободной форме рассуждают на горячие архитектурные темы и обмениваются мнением друг с другом и со зрителями.

 

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