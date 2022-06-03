Дизайн архитектуры, его реализация и поддержка. От гугл дока до культуры компании [TechSpot#1]

Дата проведения:
Место проведения:
О чем будем говорить?
-
Роль архитектора: баланс между “хочу”/“надо” и инженерная осознанность;
-
Когда рождается реальная потребность в описании архитектуры;
-
Опыт использования различных инструментов создания архитектуры и к чему это привело в итоге;
-
Общие факапы понимания, внедрения и подкручивания архитектуры — есть ли возможность их избежать;
-
Привлечение команды к тестированию дизайна архитектуры;
-
Что делать с байасами самих архитекторов;
-
Почему прекрасные архитектуры забываются и не реализуются;
-
Убивает ли архитектура креативность.
Гости:
-
Сергей Щегрикович (Head of WebServices, Palta, ex-Deputy CTO, Gismart);
-
Александр Федосов (Lead Software Engineer, Orca Security);
-
Антон Васильев (CTO, On The Spot).
Подробности и регистрация по ссылке
Увидимся 21 июня!
TechSpot — серия онлайн-дискуссий о дизайне архитектур и распределенных системах, где CTO и лиды крупных компаний в свободной форме рассуждают на горячие архитектурные темы и обмениваются мнением друг с другом и со зрителями.
Горячие темы