Test Driven Conf ++ 2022 — конференция об автоматизации в тестировании и не только. Вас ждут 2 дня живого общения с экспертами и коллегами, знакомство с современными подходами в автоматизированном тестировании, обзор лучших практик, лайфхаков и перспективных технологий.

Программа конференции построена вокруг 8 тематик:

— Cutting-edge технологии.

— Cookbook - готовые рецепты.

— Нагрузочное тестирование.

— Автоматизируем рутину.

— Оптимизация тестов и аналитики.

Более 30 докладов от профессионалов индустрии на самые актуальные темы.