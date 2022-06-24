Дата проведения:
с 27.06.2022 по 28.06.2022
Место проведения:
Платно
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Test Driven Conf ++ 2022 — конференция об автоматизации в тестировании и не только. Вас ждут 2 дня живого общения с экспертами и коллегами, знакомство с современными подходами в автоматизированном тестировании, обзор лучших практик, лайфхаков и перспективных технологий.
Программа конференции построена вокруг 8 тематик:
— Cutting-edge технологии.
— Cookbook - готовые рецепты.
— Нагрузочное тестирование.
— Автоматизируем рутину.
— Оптимизация тестов и аналитики.
Более 30 докладов от профессионалов индустрии на самые актуальные темы.
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