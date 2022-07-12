(Не)обратимые решения в дизайне архитектур [TechSpot#2]

Дата проведения:
Место проведения:
21 июля в 19.00 (GMT+3) приглашаем на онлайн-дискуссию с CTO и лидами “(Не)обратимые решения в дизайне архитектур” в рамках TechSpot.
О чем будем говорить?
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Главные ошибки в дизайне систем, которые превращаются в бесконечные головные боли
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Выбор технологического стека. На что обращать внимание, чтобы не оказаться в ловушке? От устаревания технологий до узкого рынка разработчиков
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Использование трендовых архитектурных паттернов. За и против?
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Что делать, если необратимое решение случилось? Поддерживать или все переписать? Что дешевле?
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Какие части системы со временем можно легко поменять, а какие изменить проблематично?
Гости дискуссии:
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Иван Подобед (Director Platform Architecture at PandaDoс)
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Павел Габриель (Software Engineer, building fintech infrastructure at Moov Financial)
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Сергей Халецкий (Solution Architect at EPAM)
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Антон Васильев (CTO at On The Spot)
Подробности и регистрация по ссылке
TechSpot — серия дискуссий о дизайне архитектур и распределенных системах, где CTO и лиды известных компаний в свободной форме рассуждают на горячие архитектурные темы, делятся опытом и обмениваются мнением друг с другом и со зрителями.
Горячие темы