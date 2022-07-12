(Не)обратимые решения в дизайне архитектур [TechSpot#2]

21 июля в 19.00 (GMT+3) приглашаем на онлайн-дискуссию с CTO и лидами “(Не)обратимые решения в дизайне архитектур” в рамках TechSpot.

О чем будем говорить?

Главные ошибки в дизайне систем, которые превращаются в бесконечные головные боли

Выбор технологического стека. На что обращать внимание, чтобы не оказаться в ловушке? От устаревания технологий до узкого рынка разработчиков

Использование трендовых архитектурных паттернов. За и против?

Что делать, если необратимое решение случилось? Поддерживать или все переписать? Что дешевле?

Какие части системы со временем можно легко поменять, а какие изменить проблематично?

Гости дискуссии:

Иван Подобед (Director Platform Architecture at PandaDoс)

Павел Габриель (Software Engineer, building fintech infrastructure at Moov Financial)

Сергей Халецкий (Solution Architect at EPAM)

Антон Васильев (CTO at On The Spot)

Подробности и регистрация по ссылке

TechSpot — серия дискуссий о дизайне архитектур и распределенных системах, где CTO и лиды известных компаний в свободной форме рассуждают на горячие архитектурные темы, делятся опытом и обмениваются мнением друг с другом и со зрителями.