Gamedev Weekend 2022

Дата проведения:
с 13.08.2022 по 14.08.2022
Место проведения:
Платно
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Любишь игры, разрабатываешь проект мечты в гараже, работаешь в большой игровой компании или только мечтаешь найти свое место в геймдеве? Тогда тебе к нам!
Приглашаем на самое масштабное мероприятие в игровой индустрии – Фестиваль Gamedev Weekend. Свежий воздух, отличная компания, интересная программа и самый непринужденный networking!
ЧТО ТАКОЕ GAMEDEV WEEKEND?
- Это два дня отдыха и общения в среде людей, увлеченных разработкой мобильных и компьютерных игр и всем, что с этим связано!
- Это интересные доклады и жаркие дискуссии с самыми яркими представителями индустрии.
- Это разнообразные оффлайн-активности, конкурсы и приятности от наших спонсоров!
- Невероятная атмосфера палаточного городка, где не важно, директор ты или одинокий разработчик - общайся на полную и обзаводись полезными знакомствами!
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