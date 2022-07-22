Gamedev Weekend 2022

Дата проведения: 

с 13.08.2022 по 14.08.2022

Место проведения: 

Платно

Любишь игры, разрабатываешь проект мечты в гараже, работаешь в большой игровой компании или только мечтаешь найти свое место в геймдеве? Тогда тебе к нам! 

Приглашаем на самое масштабное мероприятие в игровой индустрии – Фестиваль Gamedev Weekend. Свежий воздух, отличная компания, интересная программа и самый непринужденный networking! 

ЧТО ТАКОЕ GAMEDEV WEEKEND?

  • Это два дня отдыха и общения в среде людей, увлеченных разработкой мобильных и компьютерных игр и всем, что с этим связано!
  • Это интересные доклады и жаркие дискуссии с самыми яркими представителями индустрии.
  • Это разнообразные оффлайн-активности, конкурсы и приятности от наших спонсоров!
  • Невероятная атмосфера палаточного городка, где не важно, директор ты или одинокий разработчик - общайся на полную и обзаводись полезными знакомствами!
 
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