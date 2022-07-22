Gamedev Weekend 2022

Любишь игры, разрабатываешь проект мечты в гараже, работаешь в большой игровой компании или только мечтаешь найти свое место в геймдеве? Тогда тебе к нам!

Приглашаем на самое масштабное мероприятие в игровой индустрии – Фестиваль Gamedev Weekend. Свежий воздух, отличная компания, интересная программа и самый непринужденный networking!

ЧТО ТАКОЕ GAMEDEV WEEKEND?