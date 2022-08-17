Как, куда и зачем расти архитектору ПО [TechSpot#3]

25 августа в 19.00 (GMT+3) приглашаем на онлайн-митап “Как, куда и зачем расти архитектору ПО” в рамках TechSpot.

Будем говорить про уровни задач архитекторов, как на них попасть и каковы ограничения каждого. Спикеры — Павел Вейник и Александр Федосов.

Дата и время — 25 августа, 19.00 (GMT+3), онлайн



Дискуссия развернется вокруг тем:

Зачем расти архитектору?

Этапы развития архитектора: их масштаб, задачи, принципиальные отличия, ограничения, векторы роста;

Как попасть на следующий уровень (книги, скилы, задачи, компании);

Персональная стратегия роста архитектора.

После каждого блока — Q&A-сессия с обсуждением топика. Дискуссия пройдет в Zoom, поэтому у каждого будет возможность присоединиться к обсуждению live, задать вопрос или поделиться мнением.

Спикеры:

Павел Вейник (Solution Architect, EPAM; Founding Teacher, Hard & Soft Skills)

Александр Федосов (Lead Software Engineer, Orca Security)

Регистрация и подробности по ссылке.