Как, куда и зачем расти архитектору ПО [TechSpot#3]

Дата проведения:
25.08.2022
Место проведения:
Бесплатно
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Дата и время — 25 августа, 19.00 (GMT+3), онлайн
25 августа в 19.00 (GMT+3) приглашаем на онлайн-митап “Как, куда и зачем расти архитектору ПО” в рамках TechSpot.
Будем говорить про уровни задач архитекторов, как на них попасть и каковы ограничения каждого. Спикеры — Павел Вейник и Александр Федосов.
Дата и время — 25 августа, 19.00 (GMT+3), онлайн
Дискуссия развернется вокруг тем:
- Зачем расти архитектору?
- Этапы развития архитектора: их масштаб, задачи, принципиальные отличия, ограничения, векторы роста;
- Как попасть на следующий уровень (книги, скилы, задачи, компании);
- Персональная стратегия роста архитектора.
После каждого блока — Q&A-сессия с обсуждением топика. Дискуссия пройдет в Zoom, поэтому у каждого будет возможность присоединиться к обсуждению live, задать вопрос или поделиться мнением.
Спикеры:
- Павел Вейник (Solution Architect, EPAM; Founding Teacher, Hard & Soft Skills)
- Александр Федосов (Lead Software Engineer, Orca Security)
Регистрация и подробности по ссылке.
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