Moscow Travel Hack 2022

Хакатон пройдет с 15 по 16 октября в Москве в Grand Ballroom. За призовой фонд в 2,5 млн рос. рублей поборются 40 команд из пяти человек. Организатор соревнования — Комитет по туризму города Москвы.

Кто может участвовать

IT-специалисты, маркетологи, дизайнеры, аналитики и продукт-менеджеры. Подать заявку могут как команды, так и одиночные участники, которых объединят в команды до начала соревнования.

Что предстоит сделать

Участникам предстоит предложить решения по улучшению цифрового туристического сервиса RUSSPASS. Всего будет четыре трека и пять задач:

продуктовый: улучшить существующие продукты сервиса и пользовательский путь (CJM). Вторая задача — разработать модель конвертации бонусов в системе лояльности сервиса;

дизайн (UI/UX): улучшить интерфейс сайта для поднятия конверсии;

маркетинговый: создать аналитику по целевой аудитории сервиса и предложить решение для продвижения сервиса для определенной целевой группы;

технический: создать конструктор маршрута, включающий в себя систему триггеров с возможностью проведения одной транзакции для разных видов услуг.

Почему стоит участвовать

Победители в каждом треке за первое место получат денежный приз в размере 300 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч рос. рублей. Также планируется, что лучшие решения сервис использует в своей дальнейшей работе.

Помимо этого, во второй день хакатона состоится встреча на тему TravelTech, на которой выступят и поделятся своим опытом российские и зарубежные эксперты.

Интересно? Чтобы принять участие, нужно подать заявку до 4 октября на сайте. Там же можно узнать подробности и задать вопросы.