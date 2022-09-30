Как приручить архитектуру? Разберемся на онлайн-митапе TechSpot#4: Создание и управление архитектурой. Реальные кейсы. Присоединяйтесь! 12 октября, 19:00 (GMT+3), онлайн

В агенде доклады с фокусом на практику:

"Особенности построения архитектуры стартапов. На примере fin-tech компании WE.VESTR" — Тихон Щербаков, Director of Engineering, WE.VESTR

"Распределенные транзакции без саг" — Илья Казначеев, Tech Lead, MTS Cloud

После каждого доклада — Q&A, разборы и обмен опытом. Присодинятесь к нашим уютным болталкам, будет как всегда приятно и полезно :)

Подробности смотрите на сайте, регистрация — по ссылке.