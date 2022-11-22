С 26 ноября по 2 декабря пройдет «Неделя Интернет-Маркетинга 2022» - крупнейшая бесплатная онлайн-конференция по бизнесу, маркетингу и рекламе.

Вас ждут целых 7 дней уникального контента, подготовленного специально для «Недели Интернет-Маркетинга 2022».

Вы увидите выступления 42 топовых экспертов и разборы реальных бизнес-кейсов. Вы получите конкретные решения и практические рекомендации по всем ключевым областям бизнеса.

Это значит, что в какой бы сфере маркетинга и бизнеса вы ни были заняты, вы найдете для себя полезную информацию, которая поможет преодолеть кризисную ситуацию и вырасти:

пока другие в панике имитируют бурную деятельность, вы прослушаете доклады ТОП-экспертов и сможете действовать системно

составите свой персональный антикризисный план на основании рекомендаций от более опытных коллег

пока конкуренты лихорадочно бегут в телеграм, вы выработаете конкретную стратегию лидогенерации с максимальным КПД

Вы увидите часовые выступления 42 лучших экспертов, среди которых: Александр Левитас, Настасья Белочкина, Дмитрий Кот, Ильяна Левина, Светлана Важнина, Дмитрий Сидорин, Андрей Гавриков, Максим Белоусов, Юлия Ракова, Владимир Лоцманов, Тимофей Квачёв, Михаил Шакин и другие.

Переходите на сайт «Недели Интернет-Маркетинга 2022», знакомьтесь с программой выступлений и регистрируйтесь для бесплатного онлайн-участия!