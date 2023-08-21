Даты: 20 - 21 сентября

Онлайн Язык: английский

Погрузитесь в разнообразный спектр из 13 технических тем, включая важную роль управления проектами, передовые веб-фреймворки, такие как SolidJS, Qwik и AstroJS, основы JavaScript, практики чистого кодирования, разработку на JavaScript с использованием искусственного интеллекта через ChatGPT, решения с низким кодом, наподобие JavaScript Snake, и трансформационное воздействие технологий фронт-энда.

НАШИ ХЕДЛАЙНЕРЫ:

Lex IT Beard | IT Blogger, DevRel/PM | Anywhere. Topic: "How to develop your digital brand or IT Blogging in AI Era"

Nikita Dubko | Front end | Web standards. Topic: "New CSS features that make life easier"

Egor Miasnikov | Solution Architect | Amazon. Topic: "GenAI on AWS (options and Demo)"

Nina Torgunakova | Front end | Evil Martians. Topic: "Nano Stores"

Эта конференция направлена на предоставление ценных знаний, возможностей для сетевого взаимодействия и платформы для обмена опытом с коллегами-профессионалами.

Регистрация

Конференция организована десятью техническими JS-сообществами и поддерживается EPAM и Community Day-Tech Conferences, цель которых - исследование последних тенденций, инноваций и лучших практик в мире JavaScript.

До встречи на BORDERLESS JS Community Day 2023, где нас ждут вдохновляющие, информативные и заряженные моменты!