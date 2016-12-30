Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал айтишника Алексея Комка, который был осужден на 4 года общего режима. Парень вышел на свободу 30 декабря 2016 года, эту информацию подтвердила его мать.

"Мы обращались во все инстанции: судебные органы, генеральную прокуратуру и даже к президенту, так как были не согласны с приговором суда. В результате всех наших обращений приговор был изменен, а в дальнейшем, по указу главы государства, мой сын был помилован", - сообщила мать Любовь Комок.

Она добавила, что государство больше не имеет претензий к ее сыну. Она поблагодарила Александра Лукашенко и других небезразличных должностных лиц, пишет "Наша Нива".

Алексей Комок был приговорен к заключению сроком на 6 лет в колонии усиленного режима. Позже Верховный суд смягчил наказание до 4 лет колонии общего режима. Суд Партизанского района Минска установил, что парень преступным путем получил 12,493 млрд неденоминированных белорусских рублей.

Его осудили по ч. 2 и ч. 3 ст. 233 (Незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере, совершенная в составе организованной группы) и ч. 2 ст. 343 (Распространение порнографических материалов) УК Беларуси.

Комок в момент задержания занимал пост гендиректора российской компании «Интернет-билет», а до этого несколько лет проработал топ-менеджером Viaden Media.