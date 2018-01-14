Мошенники начали продавать поддельную криптовалюту от Telegram

Операционная система Windows 10 получила функцию Quiet Hours, которая работает по аналогии с Do Not Disturb на Mac. Новшество было замечено в тестовой сборке с индексом 17074.

Новая функция позволяет установить период времени, в течение которого система не будет беспокоить пользователя – уведомления будут приходить только от пользователей и приложений из приоритетного списка. Новшество автоматически активируется при запуске игр, а также при работе в режиме дублирования экрана.

Еще в новой версии системы были замечены улучшения интерфейса браузера Microsoft Edge в режиме просмотра EPUB- и PDF-документов, появилась возможность запретить сохранение паролей для конкретных доменов, стала лучше работать функция Near Share.