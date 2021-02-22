В бета-версия Telegram 7.5 для Android появились новые функции

Разработчики опубликовали бета-версию Telegram 7.5.0 для Android (сборка 22389), в которую включен ряд функциональных новшеств для популярного мессенджера.

Прежде всего, появились широковещательные группы, в которых может состоять неограниченное количество пассивных участников, но писать могут только администраторы, причём у каждого — соответствующий аватар, что отличает этот тип группы от привычного канала. Но более интересна возможность голосового чата в таких группах с возможностью предоставить слово обычному участнику через разрешение от администратора.

Также мессенджер теперь позволяет создавать пригласительные ссылки в группу или канал с ограничением по времени или количеству приглашённых участников. Ссылка может быть представлена и в виде QR-кода. Эта функциональность будет полезна, например, когда нужно набрать участников для прямого эфира или других временных мероприятий.

Не менее востребованной, но уже с точки зрения конфиденциальности и безопасности, является новая настройка автоматической очистки истории сообщений в личных чатах, группах и каналах через установленный интервал (от 1 часа до 7 дней).

Наконец, были добавлены виджеты для более быстрого доступа к последним чатам с главного экрана Android. Предлагается два исполнения, занимающие пространство 2 × 2 клетки или 5 × 2. В первом случае отображаются просто 4 значка чатов, а во втором — два, но зато с первой строчкой из переписки. Не исключено, что подобные виджеты будут добавлены впоследствии и в версию для iOS.