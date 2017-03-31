Горький опыт пользования агрегатором авиаперелетов или как я из-за Kiwi.com и Norwegian не смог попасть в Россию

Моя история начинается с того, что я предприниматель. Строю стартап, который в будущем должен упростить человечеству жизнь, а также, надеюсь, что через много лет он будет помогать людям осваивать новые планеты и миры.

Меня зовут Георгий.

Пролог

Я выступал спикером на конференции в г. Сан Хосе MoNage.io, куда меня пригласил мой друг и замечательный человек Джеф Пулвер (ранний инвестор в Твиттер). Джеф в свое время стоял у истоков все IP телефонии в мире, кстати, благодаря именно ему мы можем пользоваться бесплатно звонками через WhatsApp, Viber, Skype, Hangouts, Facetime и другими мессенджерами.

Тема моего доклада была – "Каким образом чат-боты могут помочь пожилым людям и больным Альйгеймером". Если коротко, то смысл очень простой – чат-боты – это виртуальные собеседники могли бы общаться с пожилыми людьми и теми, кто страдает деменцией, тем самым возвращая их к социальной жизни. Помогая общаться, запоминать, рассказывать свои чувства переживания. Сразу после доклада о нас написали несколько известных блогеров о важной социальной миссии и задаче, которую мы пытаемся решить.

Кстати, из РФ я был единственным стартапом к Калифорнии. Из русскоговорящих был только Сергей Бурков – очень известный предприниматель, но живет он уже давно в Пало Альто.

Мой проект не поддерживается в РФ ни одним институтом развития: ни Сколково, ни ФРИИ, ни фондом «Бортника». В своем отечестве, как известно, пророков не бывает. Денег мне на дорогу в США дала замечательная женщина, которая полгода назад потеряла взрослого сына. По-настоящему трагическая история, но сегодня мы не об этом. Она просто поверила в то, что я делаю и это очень приятно.

Часть 1. Largo. За последние 17 лет я очень много летал

Теперь о главном, за последние 17 лет мне приходилось очень много летать. И, как у настоящего предпринимателя, денег на обычные перелеты у меня никогда не было. Поэтому я по долгу высматривал дешевые перелеты на таких ресурсах, как Momondo, skyscanner, expedia (перелеты по США). Конечно, очень удобно, ведь всего за 300-400 долларов можно купить билет в США или за 100 долларов бывают перелеты в Европу.

Небольшой лайфхак. Если вы хотите покупать билеты, то лучше мониторить рейсы несколько дней. Только учтите, что мониторить нужно с разных девайсов. Агрегаторы запоминают вас и потом выдают более дорогие билеты. По моему опыту, самые дешевые перелеты – это во вторник-среду, но бывают и в понедельник. А вот покупать нужно утром, а не вечером, тогда вероятность найти дешевый билет очень высока.

Я летал разными авиакомпаниями. Конечно, выше всех похвал Lufthansa и Virgin. Путешествую с этими авиакомпаниями, ты по-настоящему понимаешь, что такое сервис. Если там такой необыкновенный сервис для пассажиров эконом-класса, то даже и не можешь представить. как же они любят пассажиров первого класса.

Кстати, один из известных американцев мне сказал, что человек с достаточным достатком – тот, кто летает первым классом и платит за себя сам…

Часть 2. Adagietto. Билет обратно и моя фатальная ошибка

После окончания конференции я начал смотреть перелеты обратно в РФ. Как обычно, начал это делать заранее. Вообще. обратные билеты я редко покупаю, т.к. люблю иметь свободу или люфт для возможных встреч. В среднем перелет из Сан Франциско до Москвы skyscanner и momondo показывали за 35-38 тыс рублей. Но проблема была с очень длительными остановками. Т.е. полет мог длиться 40-60 часов.

Скажу, что 20-25 часов это довольно много даже для моего 33-летнего возраста. Был один перелет через Рейкьявик, но там нужно было бы ночевать. Конечно, ночь в Исландии – это мечта всей жизни, но хотелось бы туда отправиться с семьей и на более длительное время. И тут мне попадается перелет Norwegian всего за 27 тыс. с одной пересадкой в Стокгольме. Обрадовался, но к моему удивлению ссылка шла на другой агрегатор - Kiwi.com.

Там я прочитал про перелет, посмотрел время и купил. Получив маршрутную квитанцию я, как и всегда, сохранил на своем компьютере, на всякий случай.

Часть 3. Allegro vivace. Время Ч и дорога домой. Начало приключений

Приехав в аэропорт Окланда (соседний аэропорт Сан Франциско) как положено - за 2 часа до рейса, я пошел к стойке check-in Norwegian. И тут я начинаю понимать, что что-то пошло не так. Меня не регистрируют на рейс со словами, что у вас нет визы в Швецию.

«Конечно нет» - я ведь не в Швецию лечу, а домой в Россию. Выходить из аэропорта не собираюсь. Терминал прилета и вылета у меня один. Говорю «нет проблем, регистрируйте и пойду любоваться закатом из фюзеляжа самолета»

Меня отказываются регистрировать, ссылаясь на внутренние полиси авиакомпании… Вернемся к части 1. Я летал 17 лет и всегда с пересадками: во Франкфурте, в Варшаве, в Париже и последний перелет был через Хельсинки. И никогда никаких виз никто не требовал. Более того, в Австрии, когда у меня была пересадка и нужно было перейти из одного гейта в другой – меня просто сопровождал человек, который со мной вышел из одного гейта и отвел в другой минуя паспортный контроль. В Германии как-то всю группу просто отвели в специальную транзитную комнату, где все ждали своих стыковочных рейсов.

Всегда это работало. Всегда все было четко.

Далее я начинаю общаться с представителем авиакомпании и они говорят, что, мол, у них нет данных о моем следующей полете, что мне нужно забрать чемодан и потом снова его регистрировать… Я соглашаюсь с любыми условиями – хотите чемодан в США оставлю… кто-нить из друзей заберет. Нет данных о моем следующем полете – вот Вам билет до Москвы из Стокгольма.

Я не нервничаю. Ведь как-нибудь обязательно же будет. Еще ни разу не было, чтобы было никак (Швейка).

В итоге после 20-минутного разговора со всеми супервайзерами меня отправляют разбираться с агрегатором, у которого я покупал билеты. Что ж… В этот момент я понял, что роботы уже живут среди нас.

Часть 4. Rondo. Роботы-агрегаторы. Роботы в службе клиентского сервиса

Звоню. Долгая процедура идентификации. Имя фамилия, рейс, самолет, номер брони. Спрашивают всю, кроме группы крови и отношению к гомосексуальизму (все же Калифорния). Рассказываю, говорю, что "все нормально, лечу домой". Пересадка в Стокгольме и дальше «нах хаузе». Все стандартно. Долгое молчание... мне говорят, что очень жаль, что дико извиняются и все подряд, но есть правила. Есть виза – пускают в Швецию – нет визы не пускают… Любые попытки объяснить, рассказать – заученные фразы типа «нам жаль, что так получилось, но вы держитесь…». Я думал, только в РФ так говорят.

Прошу соединить с менеджером. кто курирует этого специалиста. Он переводит разговор на менеджера и все сначала. Объясняешь ситуацию, куда летишь, зачем и вообще как так получилось… Я терпелив. Работа в разных банках научила меня общаться с разного рода людьми.

И тут отличная новость… в трубке

«Все хорошо, не переживайте, мы найдем вам другой билет. Оставайтесь на линии» ну пошли дела кое-как – думаю про себя… а тем временем уже на телефоне показывает время разговора 30 минут… (хорошо, что позвонил из аэропорта)… Далее радостный голос в трубке «Да, без проблем нашли билет для вас по специальной цене всего 9 купюр с портретом Франклина и 1 купюра с портретом Гранта… Думаю, ничего себе, взял за менее 500, а тут в 2 раза дороже, но все равно… Берите говорю, и тут они начинают говорить про то, какой номер карты у меня…

Стоп. Мы так не договаривались… Я думаю, ничего себе сервис билет продали кривой, а сейчас еще сейчас хотят продать второй по цене в 2 раза дороже, чем у них же на сайте… Развод какой-то… Начинаю долго и старательно убеждать, что условия про транзитную Шенген визу ни слова… что выходить из аэропорта не собираюсь и т.д и т.п

Короче, более 1.5 часов разговоров, но под конец начал терять терпение… но итог простой…

Часть 5. Finale.

В финале все просто. На рейс не пустили. Денег не вернули.

Любые попытки растопить нордическую душу, «увы». Знание и прочтение умных книг типа «Договориться можно обо всем» - классная теория, но жизнь богаче…

Эта история, возможно, имела бы обычную и серую окраску, многие, наверное, бы сказали «подумаешь» или «бывает» если бы я не спешил к любимому сыну, которого положили на операцию.

Эпилог

Помните великую русскую пословицу «Скупой платит дважды»? Да, я купил второй билет.

Не пользуйтесь агрегатором Kiwi.com и не летайте Norwegian, а если все же решили это сделать – имейте ввиду, что в критической ситуации вас просто оставят с вашей проблемой лицом к лицу те, кто зарабатывает на вас. Они сделают это холодно и без эмоций. И проблема вовсе не в том внимательно или нет я читаю, что написано мелким шрифтом на сайте, а в их отношении к вам как клиенту.

Пожалуйста, поделись с друзьями этой статьей. Помогите им защититься от возможных ошибок.

Кстати, если у кого есть хорошие юристы, которые помогут составить исковое против компании Kiwi.com – пожалуйста, напишите мне gf@EnduranceRobots.com

Да, кстати, может быть Роскомнадзору пришло время заблокировать и этот агрегатор, ведь они собирают мои персональные данные и не спрашивают меня об этом. И что-то мне подсказывает, что локализации этих данных на российский серверах - нет. Роскомнадзор – защити нас.

Предприниматель и основатель отечественного стартапа Endurance robots

Фомичев Георгий