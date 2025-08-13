Изучаем магазин Huawei AppGallery: банки, соцсети и Google-сервисы

Магазин приложений Huawei AppGallery за последние годы превратился в мощный агрегатор, который позволяет устанавливать мобильный софт не только из собственного ассортимента, но и из Google Play. Сейчас в нем доступны миллионы программ, включая популярные мессенджеры, банковские сервисы, игры и приложения Google. Рассказываем, как он работает на новом флагманском смартфоне Huawei Pura 80 Pro.

Huawei AppGallery – это официальный магазин приложений для устройств на базе Android от компании Huawei. Впервые он появился в 2011 году, но изначально был доступен только в Китае. С 2018 года сервис начал активную экспансию на международный рынок и сегодня представлен более чем в 170 странах, включая Беларусь.

И локальным особенностям уделяется большое внимание. Описания и названия приложений переведены на разные языки, включая русский. Кроме того, Huawei активно сотрудничает с региональными разработчиками, чтобы помочь им адаптировать софт под свои устройства. В каталоге представлены популярные мессенджеры, соцсети, сервисы доставки, банковские приложения и многое другое.

На смартфонах и планшетах Huawei этот магазин уже установлен по умолчанию. Есть он и на новых флагманских смартфонах серии Huawei Pura 80, продажи которых в Беларуси начнутся 15 августа. Их отличительная особенность – это инновационные фотовозможности. У нас на тесте был смартфон Huawei Pura 80 Pro, получивший основную камеру с большим 1-дюймовым сенсором и телемакрообъектив c 4-кратным оптическим зумом.

Как выглядит

Интерфейс магазина организован достаточно просто: разобраться что, где и зачем находится не составляет большого труда. Глобально весь доступный контент разделен между разделами «Избранное», «Приложения» и «Игры», внутри каждого есть свои подразделы.

Например, в «Избранном» собраны популярные приложения, такие как TikTok, Вконтакте, Viber, WhatsApp, Telegram и другие. Много внимания уделено играм – как тем, что уже давно и стабильно пользуются повышенным вниманием геймеров, так и тем, что находятся в тренде прямо сейчас.

В разделах «Приложения» и «Игры», думаем, и так понятно, что размещено. Первым делом заглянувший туда пользователь увидит различные популярные и редакционные подборки. Для большего удобства поиска программы рассортированы и по тематическим категориям: «Развлечения», «Финансы», «Стиль жизни». Внутри каждой категории предусмотрена своя градация. Например, игры стратегического жанра разделены на современные, исторические, симуляторы жизни и ряд других.

Интересно, что навигацию по этим разделам недавно улучшили. Раньше нужно было спускаться до самого низа окошка, чтобы найти список категорий. Сейчас же они находятся во вкладке в самом верху – и перейти к ним можно сразу же. То есть, разработчики постоянно оптимизируют интерфейс, чтобы сделать его более удобным.

В нижнем правом углу магазина расположен раздел «Я», который предоставляет доступ к настройкам самого магазина и настройкам личного аккаунта Huawei. Здесь сохраняются данные об истории покупок, предзаказах, пожеланиях, подарках и комментариях. Тут же можно настроить автообновление приложений, которое может происходить через Wi-Fi и мобильную сеть, только через Wi-Fi или исключительно вручную. Но некоторые программы все равно нужно будет периодически обновлять вручную – впрочем, Huawei AppGallery сам подскажет, когда придет время.

Умный поиск и продвинутая безопасность

Каталог магазина от Huawei предоставляет доступ к миллионам мобильных программ, при этом их количество постоянно растет. Среди них есть приложения международных корпораций и локальные местные сервисы: от соцсетей и мессенджеров, объединяющих людей по всему миру, до актуальных только для Беларуси приложений вроде Куфара и сервиса шеринга самокатов Eleven.

При этом, Huawei AppGallery позволяет устанавливать софт не только из собственного каталога. Встроенный умный поисковик Petal Search также ищет приложения, которых нет в фирменном магазине Huawei и позволяет переходить в Google Play, чтобы пользователь мог загружать их в том числе оттуда. Но чтобы это работало, нужно предварительно уставить приложение Gbox (Джибокс). О нем подробнее расскажем чуть ниже.

Защите данных пользователя уделяется большое внимание. В Huawei AppGallery внедрена четырехуровневая система проверки безопасности приложений. Прежде чем попасть в магазин для скачивания, каждое из них проходит строгую проверку на наличие вирусов, троянов, уязвимостей и других угроз. Приложения сканируются как вручную, так и с помощью специализированных автоматических систем. Так что ссылки даются только на безопасные предварительно проверенные источники.

Huawei AppGallery также использует умные алгоритмы, которые помогают предлагать именно те приложения, которые с высокой долей вероятности понравятся пользователю. Чем чаще взаимодействуешь с магазином – тем более подходящими будут рекомендации.

Наш опыт

К нам на тест попал новый флагманский смартфон Huawei Pura 80 Pro с минимумом предустановленных приложений – точно так же он бы выглядел сразу из коробки. Тем не менее, с помощью Huawei AppGallery удалось достаточно быстро установить все привычные программы, которые мы привыкли видеть на смартфонах других производителей.

Так, для общения и обмена впечатлениями загрузили Instagram, Telegram, Facebook и WhatsApp, для онлайн-покупок с доставкой на дом – Едоставку и Додо Пиццу, для развлечений – YouTube, Яндекс.Музыку и FBReader. И это лишь малая часть. С поиском и запуском приложений проблем не возникло, с авторизацией – тоже.

Удивило, как просто организована возможность установки приложений Google. Не секрет, что для полноценной их работы смартфонам Huawei требуется дополнительные утилиты: microG (майкроДжи) и GBox (ДжиБокс). Так вот, как минимум microG (майкроДжи) специально искать не нужно – достаточно вбить в поиск название любого приложения Google (например, Chrome), и Huawei AppGallery сам предложит загрузить параллельно все необходимые компоненты microG (майкроДжи). После того как они установятся, ссылающееся на них окошко всплывать больше не будет, а при обращении к остальным приложениям Google они будут cкачиваться точно так же, как и любые другие.

С помощью этой утилиты мы легкостью установили Gmail, Сhrome, Google Диск и ряд других. Поскольку у нас в руках была флагманская модель с быстрой памятью и поддержкой Wi-Fi 7, почти все приложения загружались буквально за несколько секунд.

Утилиту GBox (ДжиБокс) же нужно искать и устанавливать самостоятельно. В целом, этот сервис выполняет те же задачи, что и microG (майкроДжи) – помогает устанавливать приложения Google, проходить авторизацию в аккаунте Google и получать пуш-уведомления. Но мы рекомендуем все же обзавестись и им тоже. Ради одной функции – доступа к магазину Google Play.

GBox (ДжиБокс) выглядит как отдельное приложение. Зайдя внутрь, мы видим большой список программ, которые он позволяет устанавливать. Но что куда важнее – там есть иконка Google Play, через которую можно качать софт из каталога этого магазина. Интересно, что после установки GBox (ДжиБокс) приложения из Google Play станут появляться в результатах поисковой выдачи внутри Huawei AppGallery (в качестве источника в этом случае указывается GBox (ДжиБокс)). Так что заходить внутрь этого приложения скорее всего часто и не придется.

Таким образом, Huawei AppGallery позволяет загружать приложения не только из собственного каталога, но и из других магазинов. Это дает пользователям большой простор для выбора.

Подводим итог

Huawei AppGallery сегодня – это полноценная экосистема с продуманной навигацией, умным поиском и строгими мерами безопасности. Да, некоторые приложения требуют дополнительных шагов, но с microG (майкроДжи) и GBox (ДжиБокс) даже сервисы Google работают без лишних сложностей. Магазин растет, адаптируется под локальные рынки и уже сейчас предлагает всё необходимое для комфортного использования.