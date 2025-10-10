Standoff 2, Tanks Blitz и Mobile Legends: 10 мобильных игр в Huawei AppGallery

Любите мобильные игры? Владельцам устройств Huawei есть во что поиграть. До конца октября пользователи магазина Huawei AppGallery в Беларуси могут получать 15% кэшбэка от суммы внутриигровых покупок. Акция действует на 100 популярных игр, включая такие хиты, как PUBG MOBILE, Standoff 2 и Mobile Legends. Делимся деталями, а заодно списком из 10 игр, принимающих в ней участие.

В каталоге Huawei AppGallery легко найти игры на любой вкус: от динамичных боев до спокойного создания фермы. Одни из них хорошо подходят для длительного погружения, в других игровая сессия может занимать всего 10-15 минут, что позволит скоротать время в общественном транспорте или ожидание в очереди.

До 1 ноября для пользователей Беларуси действует акция, позволяющая получать кэшбэк 15% за внутриигровые покупки в виде купонов. В акции принимают участие 100 популярных игр. В том числе и участники нашей подборки.

PUBG MOBILE

Мобильная версия популярного экшен-проекта, реализующего механику «королевской битвы». Действие разворачивается на большой карте, где до сотни человек сражаются за выживание, используя разнообразное оружие, технику и снаряжение. В игре большое внимание уделено командной тактике и взаимодействию с напарниками на разных этапах матча. Возможность получать внутриигровые бонусы дает дополнительный стимул участвовать в боях и совершенствовать навыки.

Tanks Blitz PVP битвы1

Многопользовательский танковый симулятор. Игрок становится командиром боевой машины, выбирает технику из широкого списка и вступает в матчи 7 на 7. Механика построена на тактическом взаимодействии, выборе подходящей позиции на карте и апгрейде танка. В игре реализована система прокачки, позволяющая получать новые навыки или модификации для техники. Периодически появляются оригинальные наборы и специальные акции, которые делают игру по-настоящему увлекательной.

Standoff 2

Standoff 2 – шутер с упором на динамичные сражения между двумя командами. Игроки выбирают оружие, карту и режим, а особенностью становится детальная кастомизация инвентаря. Платформа подходит для любителей коротких сессий и командных соревнований. Разработчики регулярно добавляют обновления и новые режимы, поддерживая интерес аудитории за счет свежего контента.

Royal Match

Royal Match – вертикальный пазл в формате «три-в-ряд». Главной задачей становится прохождение уровней с помощью различных усилителей и бонусов, за которые игрок открывает новые зоны королевского дворца. В игре часто бывают события, связанные с лимитированными призами и тематическими предметами. Большое число испытаний и миссий поддерживает игровой интерес длительное время.

Mobile Legends: Bang Bang

Классическая мобильная MOBA (другими словами – многопользовательская онлайновая боевая арена), в которой две команды по пять игроков борются за контроль над ареной. Каждый выбирает героя с индивидуальными способностями и внедряет стратегию для победы. Гибкая система прокачки позволяет выбирать разные стили игры. В игре поддерживается быстрая подборка команд и проведение рейтинговых матчей. Разработчики постоянно поддерживают интерес аудитории, регулярно выпуская новых героев, обновляя баланс, добавляя свежие игровые режимы и эффектные скины. Матчи длятся в среднем 10-15 минут.

Клондайк

Ферма с исследовательскими и строительными элементами. Игрок занимается развитием поселения, добычей ресурсов, организацией экспедиций и реализацией квестов. Проект позволяет создавать собственную стратегию развития города. В игре активно используются социальные функции, которые делают процесс увлекательным и разнообразным.

Homescapes

Homescapes – головоломка с развитием сюжета, где основной герой восстанавливает дом. Заработанные звезды тратятся не на абстрактные обновления, а на реальное преображение старого родового поместья. За прохождение уровней открываются новые предметы интерьера и сюжетные ветки, все завязано на механике «три-в-ряд». Игроку предстоит здесь восстанавливать комнаты, выбирать мебель, обои и декор, постепенно наблюдая, как мрачный и заброшенный особняк наполняется уютом и жизнью. Игра подойдет для любителей неспешного, творческого процесса и поклонников долгих игровых сессий.

Fishdom

Fishdom – головоломка, сочетающая элементы «три-в-ряд» и аквариум-симулятор. Задача игрока – создавать оригинальные комбинации, зарабатывать монеты и украшать виртуальный аквариум. С каждым новым уровнем открываются новые виды рыб и предметы для украшения. Игровой процесс строится на преодолении головоломок и выполнении ежедневных заданий.

Township

Township – симулятор города, который совмещает строительство и управление сельским хозяйством. Игрок организует производство, строит предприятия, расширяет инфраструктуру и выполняет квесты, направленные на развитие поселения. Гибкая механика управления помогает включиться в процесс планирования и развития виртуального города. В Huawei AppGallery доступны интересные предложения и ускоренные бонусы, предоставляющие дополнительные ресурсы для прогресса.

Lords Mobile: Война королевств

Популярная мобильная онлайн-стратегия в реальном времени. В ней игрок управляет королевством, строит замки, собирает армию и ведет сражения за ресурсы и территории. Реализованы массовые битвы, турниры и система альянсов. Большой открытый мир полон событий, квестов и особых монстров на глобальной карте. Технологическое древо исследований предлагает сотни улучшений, а система героев позволяет собирать отряды для прохождения PvE-испытаний (с англ. — «игрок против окружения») и усиления армии. Сочетание макроуправления королевством, необходимости всегда быть начеку (ведь ваш замок могут атаковать в любой момент) и активной социальной жизни внутри альянса делает Lords Mobile сложным, но увлекательным проектом для любителей серьезной стратегии.

Акция в Huawei AppGallery

Для пользователей Беларуси, зарегистрированных в магазине Huawei AppGallery, сейчас доступно приятное акционное предложение при совершении покупок в играх: кэшбэк 15%. За каждые потраченные 2 USD при покупке внутриигрового контента автоматически начисляется кэшбэк 0,3 USD в виде купонов.

Акция проходит каждую пятницу и субботу по 1 ноября 2025 года включительно. Принять в ней участие могут все пользователи устройств на Android, которые зарегистрировались в магазине приложений Huawei AppGallery и указали Беларусь в качестве региона аккаунта. Акция распространяется на 100 популярных игр, включая упомянутые в нашей подборке.

Купоны начисляются автоматически сразу же после совершения покупки. Найти их можно в аккаунте Huawei AppGallery, пройдя путь: «Я» – «Награды» – «Купоны». С подробностями акции можно ознакомиться на главной странице магазина приложений в разделе «Акции».

1 Player(s) versus player(s) или PvP (с англ. — «игрок против игрока»)