Мастер-класс «Customer Journey и бизнес-процессы работы с клиентом. Зона компромисса».

Задавали ли вы себе вопросы: через какие каналы клиент находит мой продукт, как еще больше вовлечь клиента во взаимодействие с компанией, как сделать клиента другом компании и в долгосрочном времени приверженцем моего продукта/услуги? Если задавали, значит вы готовы составить карту путешествия клиента и проложить дорогу отношений с вашей компанией. И в этом вам сможет помочь технология Customer Journey Map (CJM).

CJM – это инструмент для проектирования схемы движения клиента по пути взаимодействия с организацией. Карта отражает не только точки контакта с клиентом, но и профиль пользователя, его чувства и мотивацию, сценарии действий, стереотипы мышления, которые формируются у людей в повседневной жизни.

Составить свою карту вы сможете уже совсем скоро, 8 февраля, приняв участие в очередном мастер-классе Вадима Дозорцева по внедрению и использованию технологии Customer Journey Map (CJM).

Мастер-классы Вадима Дозорцева по организации маркетинга и продаж отличаются практической направленностью и получают самые высокие оценки. Запрос на проведение мастер-класса по технологии CJM поступил от участников последней конференции «Инструменты управления продажами и маркетингом» (iSM), на которой выступление Вадима и его мастер-класс были признаны лучшими.

Вадим является создателем и управляющим партнёром консалтинговой компании «Berner&Stafford», соавтором методологии управления продажами SDM (Sales Drive Management), соредактором блога об управлении продажами salesdrive.guru, и в целом, одним из самых востребованных российских практикующих специалистов в организации маркетинга и продаж. Мастер-класс ориентирован на владельцев и руководителей компаний, коммерческих директоров, руководителей подразделений продаж, маркетинга и IT, а также будет полезен специалистам в области продаж, маркетинга и ИТ. Будут затронуты практические вопросы разработки бизнес-требований и осуществления грамотного выбора IT инструментов поддержки процессов, составления задания на разработку детальных схем CJM, разработки предварительных карт и описания процессов работы с клиентами различных сегментов, контроля точек контакта с клиентами.

Помимо участия в мастер-классе, каждый участник получит возможность бесплатного консультирования с Вадимом Дозорцевым в течение 3 месяцев по вопросам внедрения методики CJM в своей организации и разработки собственных карт.

Для активных владельцев и руководителей компаний мы предлагаем возможность личного общения с гуру в формате бизнес-завтрака либо делового ужина. На бизнес-завтраке будут детально обсуждена тематика «Change Management по-русски. Как добиться внедрения изменений?», на деловом ужине будет рассмотрена проблема бизнеса, поставленная первым, купившим билет.

Количество мест ограничено.

Узнать подробную информацию, зарегистрироваться и оплатить участие можно на сайте.