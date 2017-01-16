Приглашаем принять участие в крупнейшем ежегодном мероприятии, посвященном развитию рынка телекоммуникационных транспортных сетей в России и СНГ - VIII Международной конференции «Transport Networks Russia 2017 - Развитие телекоммуникационных транспортных сетей в России и СНГ».

Даты и место проведения: 16-17 марта 2017 г., отель «Холидей Инн Лесная» (г. Москва, ул. Лесная, д. 15).

Ключевые темы Transport Networks Russia 2017:

 Глобальный рынок магистральных транспортных сетей. Перспективы развития

 Новые возможности трансграничных переходов и стыков магистральных сетей

Оптимизация инфраструктуры, используемой магистральными операторами и совместное строительство и эксплуатация сетей связи в России и СНГ

 Использование инфраструктуры ведомств и корпораций для прокладки новых ВОЛС

 Новые технологии в строительстве магистральных линий

 Возможна ли конкуренция между контент-провайдерами и операторами связи на российском рынке?

 Роль точек обмена трафиком на магистральном рынке

 Рынок «темного волокна» в России. Опыт строительства волоконно-оптических систем с последующей продажей волокон операторам сотовой и фиксированной связи.

Единственное профессиональное мероприятие для участников рынка магистральных сетей в России и СНГ.

 Акцент конференции на актуальные проблемы рынка транзитных сетей.

Практические аспекты ведения бизнеса в России, СНГ и мире.

 Презентация новейших решений и технологий в области строительства транзитных сетей, их интеграции и виртуализации.

Отличные возможности для нетворкинга, а также кулуарных встреч и переговоров.

Transport Networks Russia 2017 это:

 Более 300 делегатов

 Более 60 докладчиков – операторов, регуляторов и поставщиков оборудования и сервисов

 Более 20 экспонентов

 Более 40 инфопартнеров

 Поддержка ведущих отраслевых ассоциаций и объединений деятелей рынка

Эти и другие вопросы призвана обсудить конференция Transport Networks Russia, которая за последние семь лет стала основным местом встреч регуляторов и первых лиц операторского бизнеса, трибуной компаний - двигателей технологического прогресса и главных визионеров ИКТ-отрасли.

5 причин посетить Transport Networks Russia 2017:

Аудитория конференции: операторы магистральных транспортных сетей, сотовой и фиксированной связи, корпоративных и ведомственных сетей связи, представители научно-исследовательских учреждений, производителей инфраструктурного оборудования, системные интеграторы, консультанты и аналитики рынка, инвестиционные компании, регуляторы отрасли телекоммуникаций и телерадиовещания, деловые и отраслевые СМИ.