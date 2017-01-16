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Приглашаем принять участие в крупнейшем ежегодном мероприятии, посвященном развитию рынка телекоммуникационных транспортных сетей в России и СНГ - VIII Международной конференции «Transport Networks Russia 2017 - Развитие телекоммуникационных транспортных сетей в России и СНГ».
Даты и место проведения: 16-17 марта 2017 г., отель «Холидей Инн Лесная» (г. Москва, ул. Лесная, д. 15).
Ключевые темы Transport Networks Russia 2017:
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Глобальный рынок магистральных транспортных сетей. Перспективы развития
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Новые возможности трансграничных переходов и стыков магистральных сетей
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Оптимизация инфраструктуры, используемой магистральными операторами и совместное строительство и
эксплуатация сетей связи в России и СНГ
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Использование инфраструктуры ведомств и корпораций для прокладки новых ВОЛС
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Новые технологии в строительстве магистральных линий
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Возможна ли конкуренция между контент-провайдерами и операторами связи на российском рынке?
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Роль точек обмена трафиком на магистральном рынке
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Рынок «темного волокна» в России. Опыт строительства волоконно-оптических систем с последующей продажей волокон операторам сотовой и фиксированной связи.
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Единственное профессиональное мероприятие для участников рынка магистральных сетей в России и СНГ.
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Акцент конференции на актуальные проблемы рынка транзитных сетей.
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Практические аспекты ведения бизнеса в России, СНГ и мире.
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Презентация новейших решений и технологий в области строительства транзитных сетей, их интеграции и виртуализации.
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Отличные возможности для нетворкинга, а также кулуарных встреч и переговоров.
Transport Networks Russia 2017 это:
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Более 300 делегатов
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Более 60 докладчиков – операторов, регуляторов и поставщиков оборудования и сервисов
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Более 20 экспонентов
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Более 40 инфопартнеров
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Поддержка ведущих отраслевых ассоциаций и объединений деятелей рынка
Эти и другие вопросы призвана обсудить конференция Transport Networks Russia, которая за последние семь лет стала основным местом встреч регуляторов и первых лиц операторского бизнеса, трибуной компаний - двигателей технологического прогресса и главных визионеров ИКТ-отрасли.
5 причин посетить Transport Networks Russia 2017:
Аудитория конференции: операторы магистральных транспортных сетей, сотовой и фиксированной связи, корпоративных и ведомственных сетей связи, представители научно-исследовательских учреждений, производителей инфраструктурного оборудования, системные интеграторы, консультанты и аналитики рынка, инвестиционные компании, регуляторы отрасли телекоммуникаций и телерадиовещания, деловые и отраслевые СМИ.
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