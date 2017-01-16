Transport Networks Russia 2017

Версия для печатиВерсия для печати

Дата проведения: 

с 17.03.2017 по 18.03.2017

Место проведения: 

Платно

Приглашаем принять участие в крупнейшем ежегодном мероприятии, посвященном развитию рынка телекоммуникационных транспортных сетей в России и СНГ - VIII Международной конференции «Transport Networks Russia 2017 - Развитие телекоммуникационных транспортных сетей в России и СНГ».

Даты и место проведения: 16-17 марта 2017 г., отель «Холидей Инн Лесная» (г. Москва, ул. Лесная, д. 15).

Ключевые темы Transport Networks Russia 2017:

  •  Глобальный рынок магистральных транспортных сетей. Перспективы развития

  •  Новые возможности трансграничных переходов и стыков магистральных сетей

  • Оптимизация инфраструктуры, используемой магистральными операторами и совместное строительство и

    эксплуатация сетей связи в России и СНГ

  •  Использование инфраструктуры ведомств и корпораций для прокладки новых ВОЛС

  •  Новые технологии в строительстве магистральных линий

  •  Возможна ли конкуренция между контент-провайдерами и операторами связи на российском рынке?

  •   Роль точек обмена трафиком на магистральном рынке

  •   Рынок «темного волокна» в России. Опыт строительства волоконно-оптических систем с последующей продажей волокон операторам сотовой и фиксированной связи.

  •   Единственное профессиональное мероприятие для участников рынка магистральных сетей в России и СНГ.

  •  Акцент конференции на актуальные проблемы рынка транзитных сетей.

  •   Практические аспекты ведения бизнеса в России, СНГ и мире.

  •  Презентация новейших решений и технологий в области строительства транзитных сетей, их интеграции и виртуализации.

  •   Отличные возможности для нетворкинга, а также кулуарных встреч и переговоров.

Transport Networks Russia 2017 это:

  •   Более 300 делегатов

  •   Более 60 докладчиков – операторов, регуляторов и поставщиков оборудования и сервисов

  •   Более 20 экспонентов

  •   Более 40 инфопартнеров

  •  Поддержка ведущих отраслевых ассоциаций и объединений деятелей рынка

Эти и другие вопросы призвана обсудить конференция Transport Networks Russia, которая за последние семь лет стала основным местом встреч регуляторов и первых лиц операторского бизнеса, трибуной компаний - двигателей технологического прогресса и главных визионеров ИКТ-отрасли.

5 причин посетить Transport Networks Russia 2017:

Аудитория конференции: операторы магистральных транспортных сетей, сотовой и фиксированной связи, корпоративных и ведомственных сетей связи, представители научно-исследовательских учреждений, производителей инфраструктурного оборудования, системные интеграторы, консультанты и аналитики рынка, инвестиционные компании, регуляторы отрасли телекоммуникаций и телерадиовещания, деловые и отраслевые СМИ. 

Теги: 

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Добавить комментарий