Venture Day Minsk

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Дата проведения: 

12.04.2017

Место проведения: 

Платно

12 апреля в Минске пройдет международная англоязычная стартап-конференция Venture Day Minsk, которая соберет в одном месте основателей стартапов, инвесторов, чтобы поделиться опытом и вдохновением на пути создания технологических компаний и продуктов, которые покорят мир.

При покупке билетов введите промокод kv и получите скидку 20% (при покупке до 31 марта итоговая стоимость билета – 35 BYN, до 12 апреля – 45 BYN)

Организатором мероприятия выступает группа компаний «БЕЛБИЗ», партнер – Агентство США по международному развитию (USAID).

КТО?

Ценным опытом, горячими кейсами, примерами ошибок и успеха поделятся:

  • Майк Батчер, Editor At Large @ TechCrunch (Великобритания);
  • Аркадий Добкин, Founder & CEO @ EPAM (Беларусь);
  • Мантас Алексиевас, SEED Program Manager @ Google (Литва);
  • Кен Сингер, Head of entrepreneurship and tech center @ Berckeley University (США);
  • Уилл Кардвелл, Partner @ Courage Venture, Founder and Director @ Aalto Center for Entrepreneurship (Финляндия);
  • Татьяна Маринич, Cofounder & CEO @ BELBIZ Group of Companies (Беларусь);
  • Сергей Гончар и Евгений Невгень, Co-Founders @ MSQRD (Беларусь);

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Купить билет на конференцию можно ЗДЕСЬ.

8 часов нетворкинга, интерактива, новых знаний от лидеров мировой стартап экосистемы. 500+ участников из 11 стран.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ?

Спикеры из всемирно известных венчурных фондов, акселераторов и корпораций, а также нашумевшие беларусские и международные стартапы соберутся, чтобы обсудить:

  • внедрение искусственного интеллекта в систему технологий будущего;
  • секреты успешных переговоров с инвесторами;
  • как заставить лучшие технологические СМИ писать о вашем стартапе;
  • проблемы, c которыми сталкивается компания при быстром росте;
  • перспективные стартапы Беларуси.

Venture Day Minsk - это больше, чем просто конференция:

  • атмосфера космоса, которая погрузит в мир технологий и инноваций;
  • интерактивные выступления, где посетители смогут сами менять ход дискуссии и стать главными героями;
  • международное соревнование стартапов;
  • интерактивные зоны: дроны, роботы, чат-боты и другие технологии, которые можно будет протестировать;
  • встречи один-на-один с инвесторами и экспертами.

Подробности на сайте venturedayminsk.com.

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