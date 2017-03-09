Дата проведения:
Место проведения:
12 апреля в Минске пройдет международная англоязычная стартап-конференция Venture Day Minsk, которая соберет в одном месте основателей стартапов, инвесторов, чтобы поделиться опытом и вдохновением на пути создания технологических компаний и продуктов, которые покорят мир.
При покупке билетов введите промокод kv и получите скидку 20% (при покупке до 31 марта итоговая стоимость билета – 35 BYN, до 12 апреля – 45 BYN)
Организатором мероприятия выступает группа компаний «БЕЛБИЗ», партнер – Агентство США по международному развитию (USAID).
КТО?
Ценным опытом, горячими кейсами, примерами ошибок и успеха поделятся:
- Майк Батчер, Editor At Large @ TechCrunch (Великобритания);
- Аркадий Добкин, Founder & CEO @ EPAM (Беларусь);
- Мантас Алексиевас, SEED Program Manager @ Google (Литва);
- Кен Сингер, Head of entrepreneurship and tech center @ Berckeley University (США);
- Уилл Кардвелл, Partner @ Courage Venture, Founder and Director @ Aalto Center for Entrepreneurship (Финляндия);
- Татьяна Маринич, Cofounder & CEO @ BELBIZ Group of Companies (Беларусь);
- Сергей Гончар и Евгений Невгень, Co-Founders @ MSQRD (Беларусь);
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Купить билет на конференцию можно ЗДЕСЬ.
8 часов нетворкинга, интерактива, новых знаний от лидеров мировой стартап экосистемы. 500+ участников из 11 стран.
ЧЕГО ОЖИДАТЬ?
Спикеры из всемирно известных венчурных фондов, акселераторов и корпораций, а также нашумевшие беларусские и международные стартапы соберутся, чтобы обсудить:
- внедрение искусственного интеллекта в систему технологий будущего;
- секреты успешных переговоров с инвесторами;
- как заставить лучшие технологические СМИ писать о вашем стартапе;
- проблемы, c которыми сталкивается компания при быстром росте;
- перспективные стартапы Беларуси.
Venture Day Minsk - это больше, чем просто конференция:
- атмосфера космоса, которая погрузит в мир технологий и инноваций;
- интерактивные выступления, где посетители смогут сами менять ход дискуссии и стать главными героями;
- международное соревнование стартапов;
- интерактивные зоны: дроны, роботы, чат-боты и другие технологии, которые можно будет протестировать;
- встречи один-на-один с инвесторами и экспертами.
Подробности на сайте venturedayminsk.com.
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