FinTech Hackathon

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Дата проведения: 

с 21.04.2017 по 23.04.2017

Место проведения: 

Бесплатно

В Минске 21 – 23 апреля пройдет Fintech-2017. FinTech проекты считаются одним из самых перспективных и востребованных направлений для стартапов. Финансовая сфера как в Беларуси, так и во всем мире развивается наиболее динамично. И именно здесь сейчас востребованы инновационные продукты и идеи для оптимизации уже работающих технологий. Именно поэтому FinTech сегодня привлекает внимание крупнейших инвесторов и разработчиков.

Заметный рост в последнее время демонстрирует сегмент высокотехнологичных страховых услуг – InsurTech. Что предложат стартапы Fintech-2017?  .

FinTech хакатон в IMAGURU это:

·       Более 150 специалистов и 48 часов креатива, мозгового штурма и командной работы для оформления своих идей в проекты и представления их на суд жюри!

·       Мастер-классы и лекции от белорусских и зарубежных менторов на все самые актуальные темы: от финансовой грамотности и программ лояльности до криптовалют и чат-ботов.

·       Менторство ведущих экспертов Приорбанка, топ-менеджеров крупнейший финансовых компаний страны и представителей FinTech стартапов и из более чем 10 стран;

·       Уникальная возможность стать частью одной из наиболее востребованных индустрий во всем мире – индустрии финансовых технологий!

Ждем к участию:

  • программистов;
  • дизайнеров;   
  • маркетологов;
  • бизнес-аналитиков;
  • предпринимателей;
  • специалистов и экспертов банковской и финансовых сфер;
  • всех и каждого, у кого есть идея и желание, создать инновационный продукт! 

Для участия вам понадобится:

  • Желание творить;
  • Хорошее настроение, оригинальность и 48 часов времени;
  • Команда (собранная на хакатоне или до него);
  • Идея проекта и стремление ее реализовать

Зарегистрироваться бесплатно

Создание проекта – 48 часов.

Представление – 5 минут.

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