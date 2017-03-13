FinTech Hackathon

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В Минске 21 – 23 апреля пройдет Fintech-2017. FinTech проекты считаются одним из самых перспективных и востребованных направлений для стартапов. Финансовая сфера как в Беларуси, так и во всем мире развивается наиболее динамично. И именно здесь сейчас востребованы инновационные продукты и идеи для оптимизации уже работающих технологий. Именно поэтому FinTech сегодня привлекает внимание крупнейших инвесторов и разработчиков.
Заметный рост в последнее время демонстрирует сегмент высокотехнологичных страховых услуг – InsurTech. Что предложат стартапы Fintech-2017? .
FinTech хакатон в IMAGURU это:
· Более 150 специалистов и 48 часов креатива, мозгового штурма и командной работы для оформления своих идей в проекты и представления их на суд жюри!
· Мастер-классы и лекции от белорусских и зарубежных менторов на все самые актуальные темы: от финансовой грамотности и программ лояльности до криптовалют и чат-ботов.
· Менторство ведущих экспертов Приорбанка, топ-менеджеров крупнейший финансовых компаний страны и представителей FinTech стартапов и из более чем 10 стран;
· Уникальная возможность стать частью одной из наиболее востребованных индустрий во всем мире – индустрии финансовых технологий!
Ждем к участию:
- программистов;
- дизайнеров;
- маркетологов;
- бизнес-аналитиков;
- предпринимателей;
- специалистов и экспертов банковской и финансовых сфер;
- всех и каждого, у кого есть идея и желание, создать инновационный продукт!
Для участия вам понадобится:
- Желание творить;
- Хорошее настроение, оригинальность и 48 часов времени;
- Команда (собранная на хакатоне или до него);
- Идея проекта и стремление ее реализовать
Создание проекта – 48 часов.
Представление – 5 минут.
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