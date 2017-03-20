Бесплатное обучение по трудоустройству для людей с ограниченными возможностями

Институт IBA объявляет о старте проекта «Обучение и профессиональный рост людей с ограниченными возможностями с целью получения ими рабочего места и обретения экономической независимости» в рамках программы малых грантов Посольства США в Республике Беларусь.

Приглашаем людей с ограниченными возможностями пройти бесплатное дистанционное обучение по одному из направлений:

1. «Развитие персональных и межличностных навыков (soft skills) для построения успешной карьеры».

Данный курс позволит людям с ограниченными возможностями развить свои персональные навыки, навыки межличностного общения и базовые навыки, необходимые для работы, с целью улучшения качества жизни тренируемого и повышения его конкурентоспособности на рынке труда.

В программу курса включены такие темы, как: написание электронных писем, деловая коммуникация, составление резюме и сопроводительного письма, навыки прохождения собеседования, навыки лидера, работа в команде, тайм-менеджмент и др.

Курс состоит из тренировочных онлайн-модулей и развивающих сессий, доступных для слушателя на дистанционной платформе.

После прохождения курса у каждого слушателя будет возможность получить индивидуальную консультацию HR-специалиста о результатах пройденного обучения и возможностях дальнейшего трудоустройства. Также каждому слушателю будет выдан сертификат Института IBA о прохождении обучения.

Регистрация на курс до 1 апреля.

Старт программы: 10 апреля 2017г.

2. «Как превратить свое хобби в профессию».

Данный курс позволит людям с ограниченными возможностями выбрать направление профессионального развития и превратить свое хобби / интересы в профессию.

В программу курса включены такие темы, как: рыночная конкуренция (как выбрать свою нишу), регистрация ИП, тонкости законодательства и льготы для инвалидов, бизнес-планирование, основы маркетинга и др.

По окончании обучения всем участникам будет предложено написать бизнес-план для личного проекта, а 3 участника с наиболее осуществимыми проектами получат индивидуальные консультации у профессионалов.

Курс состоит из вебинаров, доступных для слушателя на дистанционной платформе.

После прохождения курса по меньшей мере 10% участников смогут открыть свое дело, остальные же определят вектор своего дальнейшего профессионального развития.

Регистрация на курс до 1 мая.

Старт программы: 15 мая 2017г.

Для участия в каждом курсе необходимо уметь пользоваться компьютером на уровне пользователя. Курс не требует специального лабораторного оборудования, достаточно компьютера с выходом в интернет для удаленного подключения к платформе обучения.

Принять участие могут люди с ограниченными возможностями из Минска и регионов. Для того, чтобы подать заявку на один из предложенных курсов, заполните, пожалуйста, регистрационную форму по ссылке.

По всем вопросам, связанным с дистанционным обучением людей с ограниченными возможностям в Институте IBA, пожалуйста, обращайтесь:

Евгения Коротких, менеджер проекта

тел.:+375 (17) 334 84 24, +375 (29) 690 40 33

e-mail: jk@iba.by

Мы надеемся, что наш проект поможет решить проблему трудоустройства людей с ограниченными возможностями, и сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь нашим слушателям повысить уровень своего профессионального развития.