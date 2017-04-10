Мастер-класс «Как изменить свою жизнь и начать работать в ИТ»

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29 апреля в Минске пройдет тренинг эксперта по вопросам обучения и трудоустройства в ИТ-отрасли Павла Вейника. На мастер-классе «Как изменить свою жизнь и начать работать в ИТ» будут подниматься вопросы, с которыми сталкивается каждый новичок, желающий пробиться в сферу информационных технологий.
Мастер-класс позволит Вам выстроить свою цепочку попадания в ИТ-отрасль в кротчайшие сроки и с минимальными затратами. Также вы сможете понять, какая профессия подойдет именно Вам и как не выбрать то, что станет неактуально уже завтра.
В рамках мастер-класса Вы узнаете:
- Как выстроить собственную стратегию входа в ИТ;
- Какие профессии есть в ИТ-отрасли;
- Как получить первую работу в ИТ;
- Какие трудности могут поджидать по дороге к работе в ИТ;
- Какие зарплаты получают ИТ-специалисты;
- Как обучиться по профессии и получить первый опыт.
5 причин, почему Вам стоит посетить мастер-класс:
- Индивидуальный подход. Вам помогут выбрать специальность в ИТ в зависимости от Ваших способностей;
- Просто и доступно. Вы узнаете о том, какие обязанности и функции включает в себя каждая специальность;
- Тактика. Ваши действия после того, как вы определитесь с желаемой профессией;
- Поиск работы. Как получить первый опыт и продемонстрировать свои качества при трудоустройстве;
- Профессиональная консультация. Возможность обсудить волнующие вопросы с экспертом.
Павел Вейник – Java-разработчик с 15-летним стажем, учитель и ментор с 10-летним стажем, основатель школы программирования ITStart. Является автором статей на KV.by, Dev.by, Marketing.by, Kyky.org и ряде других. В рамках школы ITStart помог в перекфалификации более 250 человек, которые нашли свое место в ИТ. Выступал на конференциях IT Entrance 2017, Java Day Minsk 2016, Highload Dev Conf 2015, Specific Java Day 2015 и многих других.
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