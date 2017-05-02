13 мая в Витебске пройдет День Эксперта. На нем столичные бизнес-эксперты будут давать индивидуальные консультации витебским предпринимателям, участникам Стартап-школы и специалистам в различных областях, которые планируют запустить свой бизнес. Кроме того, участников ожидают мастер-классы, призы и много нетворкинга.

День Эксперта проводится Витебским государственным технологическим университетом в партнерстве с общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфаструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Вот лишь некоторые из тех экспертов, кто поделится своими знаниями и опытом:

Максим Кривошеев- Основатель оконной компании, видеостудии и руководитель проектов в сети MarketingTime

Кирилл Волошин-Предприниматель, инвестор, соучредитель tut.by, hoster.by, Café Netto и др. компаний

Вадим Титов- СЕО информационного портала по недвижимости «Новостройки Беларуси»

Представьте стартап -> Получите экспертизу -> Создайте бизнес

Участие в Дне Эксперта бесплатное, но регистрация обязательна.

День Эксперта пройдет в 201-й ауд. 4-го корп. Витебского государственного технологического университета, по адресу пр-т. Московский, 72Б.