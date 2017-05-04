VR-выставка фотографий Беларуси с высоты

Выставка позволяет взглянуть на Беларусь под неожиданным углом. На снимках можно увидеть известные всем места и объекты, однако ракурс выбран таким образом, что посетителям сложно угадать даже знакомые с детства проспекты и площади.

Всего в экспозицию вошло 27 фотографий: многие посвящены Минску, однако встречаются и снимки живописных мест, сделанных в разных регионах страны. Организаторы выставки предлагают совершить путешествие во времени и пространстве: фотографии городов сменяются изображениями белорусской природы, снимки историко-культурных объектов – видами на современные комплексы.

Основное отличие выставки – в технологии виртуальной реальности. Посетители могут смотреть на фотографии как воочию, так и в VR-шлемах, работающих в связке со смартфонами Huawei P10.

Специально для этого velcom сделал фотографии в современном формате 360 градусов. Технологии создают эффект присутствия: у зрителя возникает ощущение, что он сам, подобно птице, парит над землей и может рассмотреть каждую деталь, в том числе и ту, которую до него никто не заметил.

Город: Минск

Место: ТРЦ Galleria Minsk

Время: с 03 мая по 22 мая

Вход для всех желающих свободный.