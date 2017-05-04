5-й IT-Турнир «Что? Где? Когда?»

Весенний Турнир Игры «Что? Где? Когда?» среди IT-компаний с участием банков, организуемый ЗАО «Инфопарк-проект» совместно с «Игра-ТВ Бел» и при поддержке Ассоциации белорусских банков, пройдет в последний четверг мая.

В программе вечера: интеллектуальные состязания команд в форматах спортивной версии «Что? Где? Когда?» и Брэйн-ринг (финал), с использованием обязательных атрибутов клуба «Что?Где?Когда?» и вопросами от редакторов телеверсии Игры, фотосессия с ведущим Алесем Мухиным, встречи с коллегами по индустрии и, конечно, море позитива.

Победителя ждет специальный приз - Хрустальная IT-Сова! Особым подарком станет приглашение на запись белорусской телеверсии игры на канале ОНТ.

К турниру уже готовятся команды компаний Системные технологии, IBA IT Park, «ЭПАМ Системз» и «АГАТ-системы управления».

Ознакомиться с условиями участия и зарегистрировать команду можно на сайте it-event.by. Спешите: в апреле действует специальная цена!

Организаторы турниров:

ЗАО «Инфопарк-проект» и «Игра ТВ-Бел».

Ведущий турнира - игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель Хрустальной Совы, ведущий игры «Что? Где? Когда?» на телеканале ОНТ - Алесь Мухин.