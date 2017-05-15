Перспективы и направления развития банковских информационных технологий в 2017 году

С 29 по 31 мая на традиционной площадке - Учебный центр Национального банка (д. Раубичи), пройдет семинар, который соберет для плодотворного диалога руководителей ИТ-департаментов и департаментов по информационной безопасности банков, представителей ИТ-компаний и регулятора (НБ РБ), в одно время и в одном месте.

За 9 лет мероприятие стало не просто востребованной площадкой среди представителей банковского сектора Беларуси и ИТ-сферы, но пространством для открытой беседы коллег, где участники совместно обсуждают актуальные проблемы и пути их решения, обсуждают новинки ИТ-рынка и планы на текущий год.

В центре внимания семинара - наиболее актуальные тематики и тренды в информационных технологиях:

стратегия развития информационных технологий в Национальном банке Республики Беларусь;

тенденции и перспективы развития нормативной базы в области защиты информации;

разработки с использованием технологии BlockChain;

текущее состояние и перспективы развития кредитного регистра;



создание АИС «Представление банковской информации» (АИС ПБИ);

технологии взаимодействия информационных систем банка с Межбанковской системой идентификации

облачные технологии в банковской сфере;

аутсорсинг ИТ-инфраструктуры;

концепция быстрой разработки банковских приложений.

Эти и многие другие тематики и ИТ-решения для оптимизации бизнес-процессов финансовых организаций будут рассмотрены руководителями подразделений и экспертами в ходе семинара. Кроме того, ведущие эксперты поделятся практическим опытом внедрения и применения решений в дружеской атмосфере, способствующей выработке конструктивных и значимых решений.

Организаторами семинара выступают Национальный банк Республики Беларусь и Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк».

Выражаем свою благодарность за поддержку партнерам мероприятия: СофтКлуб, IBA Group, СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, БайТехСервис, DPA-Squalio, НПП БЕЛСОФТ, Forbis, Schneider Electric, ITSoft.

Более подробную информацию о мероприятии Вы можете найти на сайте http://edubankit.it-event.pro/, присоединяйтесь к нам в социальных сетях!