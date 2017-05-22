Вебинар "11 приемов маркетинга, о которых вы не знали"

12 июня у интернет-маркетологов, руководителей, владельцев бизнеса, менеджеров проектов и специалистов в сфере PR будет возможность познакомиться с 11-ю приемами маркетинга, о которых, возможно, не приходилось слышать раньше.

Это действительно необычные инструменты продвижения совершенно разных бизнесов, которые можно использовать прямо сейчас.Вы узнаете о взрывном пиаре и вирусных лавинах, научитесь разрабатывать заголовки и визуальные образы, освоите реферальный маркетинг и поймете, как правильно использовать News Jacking.

Спикер: Дмитрий Сидорин, генеральный директор компании "SidorinLab", интернет-эксперт, бизнес-тренер, лектор и автор курсов по интернет-маркетингу.

Дата: 12 июня 2017 года.

Время: с 17.00 до 18.00.

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