Самое важное о бухгалтерском и налоговом учете

Дата проведения:
Место проведения:
20 июня в бизнес-инкубаторе ПВТ состоится мастер-класс для начинающих ИТ-предпринимателей по тематике учета и финансов, который проведет Маргарита Новосельцева – учредитель бухгалтерских компаний “Делай Свое Дело” и “Райкири”.
Мастер-класс будет посвящен следующим вопросам:
1. Что такое учет и зачем он нужен? Что нужно знать при работе с первичными документами?
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Просто и понятно о самых важных вещах, которые надо знать любому предпринимателю, работающему в Республике Беларусь.
2. Какие налоги надо платить при работе на экспорт?
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В этом блоке расскажем о:
- трудностях работы с Upwork и другими биржами фрилансеров,
- рисках при продаже мобильных приложений через Google Play или App Store,
- том, что важно учитывать при получении денег от иностранного заказчика.
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Для тех, кто:
- оказывает услуги иностранным заказчикам,
- хочет знать всю правду о налоговых платежах.
3. Что такое денежные разрывы и как их избежать?
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О важности планирования платежей и о том, как это лучше делать.
По окончанию мастер-класса участники получат шпаргалки с ответами на вопросы, которые будут обсуждены на мероприятии.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Чтобы провести встречу более эффективно и получить больше полезной информации можете направлять свои вопросы по теме мастер-класса на e-mail: hello@raikiri.by, либо указать их в форме регистрации.
О спикере:
Маргарита Новосельцева – главный бухгалтер с опытом работы более 10 лет и опытом налогового и бухгалтерского консалтинга более 8 лет. Автор статей, спикер семинаров и конференций, а также обучающих курсов для малого и среднего бизнеса. В клиентском портфеле более 100 компаний.
Время: 19.00 - 20.30
Бизнес-инкубатор ПВТ
Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5
Контакты организатора:
+375 17 286 33 88 | +375 29 146 66 90 | client@dsvd.by
Комментарии
Когда то это же
кончитсяотменится , - думал а лисаайтишник, когда с неёнего сдирали шкуруналоги. (С)
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