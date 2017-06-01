Самое важное о бухгалтерском и налоговом учете

20 июня в бизнес-инкубаторе ПВТ состоится мастер-класс для начинающих ИТ-предпринимателей по тематике учета и финансов, который проведет Маргарита Новосельцева – учредитель бухгалтерских компаний “Делай Свое Дело” и “Райкири”.

Мастер-класс будет посвящен следующим вопросам:

1. Что такое учет и зачем он нужен? Что нужно знать при работе с первичными документами?

Просто и понятно о самых важных вещах, которые надо знать любому предпринимателю, работающему в Республике Беларусь.

2. Какие налоги надо платить при работе на экспорт?

В этом блоке расскажем о:

- трудностях работы с Upwork и другими биржами фрилансеров,

- рисках при продаже мобильных приложений через Google Play или App Store,

- том, что важно учитывать при получении денег от иностранного заказчика.

Для тех, кто:

- оказывает услуги иностранным заказчикам,

- хочет знать всю правду о налоговых платежах.

3. Что такое денежные разрывы и как их избежать?

О важности планирования платежей и о том, как это лучше делать.

По окончанию мастер-класса участники получат шпаргалки с ответами на вопросы, которые будут обсуждены на мероприятии.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Чтобы провести встречу более эффективно и получить больше полезной информации можете направлять свои вопросы по теме мастер-класса на e-mail: hello@raikiri.by, либо указать их в форме регистрации.

О спикере:

Маргарита Новосельцева – главный бухгалтер с опытом работы более 10 лет и опытом налогового и бухгалтерского консалтинга более 8 лет. Автор статей, спикер семинаров и конференций, а также обучающих курсов для малого и среднего бизнеса. В клиентском портфеле более 100 компаний.

Время: 19.00 - 20.30

Бизнес-инкубатор ПВТ

Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5

Контакты организатора:

+375 17 286 33 88 | +375 29 146 66 90 | client@dsvd.by