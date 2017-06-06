День Эксперта в Могилеве

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10 июня в Могилеве пройдет День Эксперта. На нем столичные и местные бизнес-эксперты будут давать индивидуальные консультации могилевским предпринимателям, участникам Стартап-школы и специалистам в различных областях, которые планируют запустить свой бизнес. Кроме того, участников ожидают мастер-классы, призы и много нетворкинга.
Вот лишь некоторые из тех экспертов, кто поделится своими знаниями и опытом:
Марэк Обухович - основатель маркетингового агентства & it- компании IT-Time.by, интернет магазина Kingitusi.by
Сергей Ольшевский - директор ООО «Арендный портал»
Алексей Ярошенко - специалист по контекстной рекламе. Сертифицированный тренер Google. Сооснователь агентства SalesPark.
Представьте стартап -> Получите экспертизу -> Создайте бизнес
Участие в Дне Эксперта бесплатное, но регистрация обязательна. Зарегистрироваться можно тут.
День Эксперта пройдёт по адресу: г. Могилев, ул. Ленинская, 63 (здание технопарка), конференц-зал № 807
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