День Эксперта в Могилеве

10 июня в Могилеве пройдет День Эксперта. На нем столичные и местные бизнес-эксперты будут давать индивидуальные консультации могилевским предпринимателям, участникам Стартап-школы и специалистам в различных областях, которые планируют запустить свой бизнес. Кроме того, участников ожидают мастер-классы, призы и много нетворкинга.

Вот лишь некоторые из тех экспертов, кто поделится своими знаниями и опытом:

Марэк Обухович - основатель маркетингового агентства & it- компании IT-Time.by, интернет магазина Kingitusi.by

Сергей Ольшевский - директор ООО «Арендный портал»

Алексей Ярошенко - специалист по контекстной рекламе. Сертифицированный тренер Google. Сооснователь агентства SalesPark.

Представьте стартап -> Получите экспертизу -> Создайте бизнес

Участие в Дне Эксперта бесплатное, но регистрация обязательна. Зарегистрироваться можно тут.

День Эксперта пройдёт по адресу: г. Могилев, ул. Ленинская, 63 (здание технопарка), конференц-зал № 807