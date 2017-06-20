Career Development Day

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Дата проведения: 

22.07.2017

Место проведения: 

Бесплатно

В Беларуси впервые пройдет конференция Career Development Day, которая поможет IT-специалистам узнать о развитии навыков и карьерном росте. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих, заранее зарегистрировавшихся на сайте.

Мероприятие пройдет 22 июля 2017 года в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий и соберет под одной крышей представителей международных IT-компаний.  

Фокус тем:

  • Персональный план развития карьеры в IT;
  • Можно ли развить soft skills и как это сделать?;
  • Переход из инженерных специальностей в менеджерские;
  • Как прокачать язык для работы в IT?;
  • Как найти свою IT-компанию?;
  • Из IT в IT: как безболезненно и быстро переквалифицироваться.

Мероприятие будет полезно IT-специалистам всех направлений с опытом работы и сотрудникам HR-отделов.

Перед гостями конференции выступят:

  • Алена Волчек, Belhard
  • Никита Дунец, R-Style Lab
  • Михаил Хазан, ПВТ
  • Оксана Лагутко, TUT.BY
  • Амина Индигова, консультант по развитию карьеры

Career Development Day 2017 ­– ваша возможность построить свой путь развития IT-карьеры. Не упустите шанс пообщаться лично с профессионалами отрасли, которые помогут вам найти свое место индустрии информационных технологий. 

БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ.

Организаторами конференции Career Development Day 2017 выступают Парк высоких технологий, IT-портал KV.by и каталог учебных курсов Recoursia.

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