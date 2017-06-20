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Место проведения:
В Беларуси впервые пройдет конференция Career Development Day, которая поможет IT-специалистам узнать о развитии навыков и карьерном росте. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих, заранее зарегистрировавшихся на сайте.
Мероприятие пройдет 22 июля 2017 года в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий и соберет под одной крышей представителей международных IT-компаний.
Фокус тем:
- Персональный план развития карьеры в IT;
- Можно ли развить soft skills и как это сделать?;
- Переход из инженерных специальностей в менеджерские;
- Как прокачать язык для работы в IT?;
- Как найти свою IT-компанию?;
- Из IT в IT: как безболезненно и быстро переквалифицироваться.
Мероприятие будет полезно IT-специалистам всех направлений с опытом работы и сотрудникам HR-отделов.
Перед гостями конференции выступят:
- Алена Волчек, Belhard
- Никита Дунец, R-Style Lab
- Михаил Хазан, ПВТ
- Оксана Лагутко, TUT.BY
- Амина Индигова, консультант по развитию карьеры
Career Development Day 2017 – ваша возможность построить свой путь развития IT-карьеры. Не упустите шанс пообщаться лично с профессионалами отрасли, которые помогут вам найти свое место индустрии информационных технологий.
Организаторами конференции Career Development Day 2017 выступают Парк высоких технологий, IT-портал KV.by и каталог учебных курсов Recoursia.
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