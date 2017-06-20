В Беларуси впервые пройдет конференция Career Development Day, которая поможет IT-специалистам узнать о развитии навыков и карьерном росте. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих, заранее зарегистрировавшихся на сайте.

Мероприятие пройдет 22 июля 2017 года в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий и соберет под одной крышей представителей международных IT-компаний.

Фокус тем:

Персональный план развития карьеры в IT;

Можно ли развить soft skills и как это сделать?;

Переход из инженерных специальностей в менеджерские;

Как прокачать язык для работы в IT?;

Как найти свою IT-компанию?;

Из IT в IT: как безболезненно и быстро переквалифицироваться.

Мероприятие будет полезно IT-специалистам всех направлений с опытом работы и сотрудникам HR-отделов.

Перед гостями конференции выступят:

Алена Волчек, Belhard

Никита Дунец, R-Style Lab

Михаил Хазан, ПВТ

Оксана Лагутко, TUT.BY

Амина Индигова, консультант по развитию карьеры

Career Development Day 2017 ­– ваша возможность построить свой путь развития IT-карьеры. Не упустите шанс пообщаться лично с профессионалами отрасли, которые помогут вам найти свое место индустрии информационных технологий.

БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ.

Организаторами конференции Career Development Day 2017 выступают Парк высоких технологий, IT-портал KV.by и каталог учебных курсов Recoursia.