Форум BIT-2017 в Минске

Дата проведения:
Место проведения:
Мероприятие, посвященное дата-центрам, облачным технологиям, Интернету вещей, IP-коммуникациям, контакт-центрам, а также всевозможным ИТ-инструментам для бизнеса, состоится 14 сентября!
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ бесплатно* сегодня! >>>
Программа BIT-2017 обещает быть чрезвычайно насыщенной и интересной.
Так, в тематику Форума входят следующие направления:
- Вопросы применения ИТ в бизнесе
- Облачные технологии и решения
- Интернет вещей (IoT) и «умные» решения в бизнесе, повседневной жизни и на производстве
- ЦОД и технологии для их построения, работы и обслуживания
- Контакт-центры: от проектирования и подбора оборудования до обучения персонала и внедрения современных технологий управления
- Передача звука и видео по сетям. АТС, построение охранных систем и другие применения IP-технологий
- Вопросы импортозамещения в ИТ и взаимодействия с госструктурами
- Кадры в ИТ, построение команд, взаимодействие и контроль
- Интернет, соцсети и мобильные технологии для бизнеса, IoT и бизнес
- Информационная безопасность и сертификация
- Big Data и бизнес-аналитика (Business Intelligence)
- и пр.
Фотоотчет по предыдущему Форуму в Минске можно посмотреть здесь.
Внимание! Число мест ограничено – спешите занять лучшие из них на BIT-2017!
На Форуме состоится награждение авторов самых популярных постов в социальных сетях с хештегом #ciseg – присоединяйтесь!
*Только для конечных потребителей и интеграторов профильных ИКТ-решений! Подробнее – в разделе Условия участия.
Все, что касается BIT-2017 в Минске, можно найти на официальном сайте мероприятия: www.minsk-2017.ciseventsgroup.com.
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