Форум BIT-2017 в Минске

Мероприятие, посвященное дата-центрам, облачным технологиям, Интернету вещей, IP-коммуникациям, контакт-центрам, а также всевозможным ИТ-инструментам для бизнеса, состоится 14 сентября!

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ бесплатно* сегодня! >>>

Программа BIT-2017 обещает быть чрезвычайно насыщенной и интересной.

Так, в тематику Форума входят следующие направления:

Вопросы применения ИТ в бизнесе

Облачные технологии и решения

Интернет вещей (IoT) и «умные» решения в бизнесе, повседневной жизни и на производстве

ЦОД и технологии для их построения, работы и обслуживания

Контакт-центры: от проектирования и подбора оборудования до обучения персонала и внедрения современных технологий управления

Передача звука и видео по сетям. АТС, построение охранных систем и другие применения IP-технологий

Вопросы импортозамещения в ИТ и взаимодействия с госструктурами

Кадры в ИТ, построение команд, взаимодействие и контроль

Интернет, соцсети и мобильные технологии для бизнеса, IoT и бизнес

Информационная безопасность и сертификация

Big Data и бизнес-аналитика (Business Intelligence)

и пр.

Фотоотчет по предыдущему Форуму в Минске можно посмотреть здесь.

Внимание! Число мест ограничено – спешите занять лучшие из них на BIT-2017!

На Форуме состоится награждение авторов самых популярных постов в социальных сетях с хештегом #ciseg – присоединяйтесь!

*Только для конечных потребителей и интеграторов профильных ИКТ-решений! Подробнее – в разделе Условия участия.

Все, что касается BIT-2017 в Минске, можно найти на официальном сайте мероприятия: www.minsk-2017.ciseventsgroup.com.