Форум BIT-2017 в Минске

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Дата проведения: 

14.09.2017

Место проведения: 

Бесплатно

Мероприятие, посвященное дата-центрам, облачным технологиям, Интернету вещей, IP-коммуникациям, контакт-центрам, а также всевозможным ИТ-инструментам для бизнеса, состоится 14 сентября!

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ бесплатно* сегодня! >>>

Программа BIT-2017 обещает быть чрезвычайно насыщенной и интересной.

Так, в тематику Форума входят следующие направления:

  • Вопросы применения ИТ в бизнесе
  • Облачные технологии и решения
  • Интернет вещей (IoT) и «умные» решения в бизнесе, повседневной жизни и на производстве
  • ЦОД и технологии для их построения, работы и обслуживания
  • Контакт-центры: от проектирования и подбора оборудования до обучения персонала и внедрения современных технологий управления
  • Передача звука и видео по сетям. АТС, построение охранных систем и другие применения IP-технологий
  • Вопросы импортозамещения в ИТ и взаимодействия с госструктурами
  • Кадры в ИТ, построение команд, взаимодействие и контроль
  • Интернет, соцсети и мобильные технологии для бизнеса, IoT и бизнес
  • Информационная безопасность и сертификация
  • Big Data и бизнес-аналитика (Business Intelligence)
  • и пр.

Фотоотчет по предыдущему Форуму в Минске можно посмотреть здесь.

Внимание! Число мест ограниченоспешите занять лучшие из них на BIT-2017!

На Форуме состоится награждение авторов самых популярных постов в социальных сетях с хештегом #ciseg – присоединяйтесь!

*Только для конечных потребителей и интеграторов профильных ИКТ-решений! Подробнее – в разделе Условия участия.

Все, что касается BIT-2017 в Минске, можно найти на официальном сайте мероприятия: www.minsk-2017.ciseventsgroup.com.

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