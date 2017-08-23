velcom приглашает: в Минске пройдет благотворительный забег

В Минске 26 августа пройдет массовый благотворительный забег в формате «1+1». Дистанцию в парке Победы можно преодолеть как самостоятельно, так и в компании с начинающим бегуном или даже тем, кто никогда раньше не бегал. На месте старта можно будет найти себе пару, а победитель поедет на Лиссабонский марафон. Бегуны во время забега и в последующие 10 дней постараются сообща преодолеть 100 тыс. км, которые velcom переведет в 100 тыс. рублей и направит на помощь болеющим детям.

Массовый забег будет бесплатным, и в нем сможет принять участие любой желающий. Начало регистрации в 10 часов утра, старт забега в 11.00. Предусмотрено два закольцованных маршрута на 5 км и 1 км, а при желании можно будет пойти на второй и третий круги. Бегать предстоит в одиночку или парами: пока начинающий атлет преодолеет дистанцию в 1 км, более опытный – осилит 5 км. Найти компаньона можно будет и до начала старта или же пробежать дистанцию без пары.

Те, кто придут на забег «1+1», смогут своими километрами поучаствовать в сборе рекордной суммы благотворительной помощи. Для этого надо будет пробежать со смартфоном и зафиксировать расстояние с помощью любого фитнес-приложения. Результаты забега в виде скриншота c указанием даты и километража останется лишь выложить в соцсети с хештегом #velcombegom или #велкомбегом.

Социальный забег «1+1» пройдет 26 августа с 10 до 12 часов. Место сбора – арка у главного входа в парк Победы. Регистрация пар проводится на месте, а бегать в одиночку можно и без порядкового номера.