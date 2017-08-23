Мастер-класс "Правила входа в тестирование"

Мастер-класс проведет тренер IT-Академии Belhard, спикер конференции IT Entrance 2017 Евгений Карпович.

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Ведущий мастер-класса – Senior QA engineer с опытом работы более 7 лет, победитель QA Battle, best of 25 VK Challenge, профессионал в области тестирования.

В рамках мастер-класса слушатели смогут попробовать себя в роли настоящих тестировщиков IT-компании. За 4 часа участникам предстоит протестировать сайт, познакомиться с автоматизированным и нагрузочным тестированиями, а также рассмотреть несколько примеров тестирования безопасности.



Пять причин посетить мастер-класс:

1. Приобрести первые навыки тестировщика

2. Получить личную консультацию тренера

3. Шанс попробовать себя в востребованной IT-специальности

4. Увидеть реальный пример тестирования и полюбить его

5. Рассказ о тестировании просто и понятно



Мастер-класс по тестировнию Евгений Карповича – ваш входной билет в мир информационных технологий. Не упустите момент попробовать себя в перспективной специальности и овладеть нужными навыками для своей будущей новой работы!

Место: IT-Академия Belhard

Время: 11:00

Дата: 23 сентября 2017

Стоимость: 39,5 руб.



Количество мест ограничено! ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТ