Мастер-класс "Правила входа в тестирование"

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Место проведения:
Мастер-класс проведет тренер IT-Академии Belhard, спикер конференции IT Entrance 2017 Евгений Карпович.
Ведущий мастер-класса – Senior QA engineer с опытом работы более 7 лет, победитель QA Battle, best of 25 VK Challenge, профессионал в области тестирования.
В рамках мастер-класса слушатели смогут попробовать себя в роли настоящих тестировщиков IT-компании. За 4 часа участникам предстоит протестировать сайт, познакомиться с автоматизированным и нагрузочным тестированиями, а также рассмотреть несколько примеров тестирования безопасности.
Пять причин посетить мастер-класс:
1. Приобрести первые навыки тестировщика
2. Получить личную консультацию тренера
3. Шанс попробовать себя в востребованной IT-специальности
4. Увидеть реальный пример тестирования и полюбить его
5. Рассказ о тестировании просто и понятно
Мастер-класс по тестировнию Евгений Карповича – ваш входной билет в мир информационных технологий. Не упустите момент попробовать себя в перспективной специальности и овладеть нужными навыками для своей будущей новой работы!
Место: IT-Академия Belhard
Время: 11:00
Дата: 23 сентября 2017
Стоимость: 39,5 руб.
Количество мест ограничено! ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТ
Комментарии
И здесь ошибка с датой, коллеги.(
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