GECon-2017: Experience. Excellence. Engineering

Дата проведения:
18.11.2017
Место проведения:
Бесплатно
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18 ноября в Гомеле пройдет вторая крупнейшая в регионе ИT-конференция, посвященная основным направлениям индустрии.
И мы говорим вам: «Let’s Grow Together»! Это значит, что признанных экспертов в различных технологиях будет еще больше, а тематика докладов охватит практически все ИT-тренды:
- поговорим о High-Load, Big Data, Virtual Reality и взаимодействии с физическим миром;
- подробно затронем Security Testing, Mobile, Solution Architecture и создание прочных отношений с заказчиком;
- не оставим в стороне уже ставшие привычными, но не утратившие своей актуальности e-commerce, SAP, C++, Business Analysis и Testing;
- разберем сложности изучения английского языка и узнаем, как и зачем обучать программированию с детства (e-kids);
- вместе обсудим возможности карьерного роста в ИT.
3 потока докладов, опытные спикеры из Гомеля и Минска, встречи с лидерами комьюнити, реальные бизнес-кейсы и истории успеха от реальных людей, практические советы и много приятных сюрпризов.
Адрес: г. Гомель, ул. Ланге, 17 (ОКЦ).
Время проведения: 10:00-18:00.
Участие в конференции бесплатное, необходима регистрация.
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