GECon-2017: Experience. Excellence. Engineering

18 ноября в Гомеле пройдет вторая крупнейшая в регионе ИT-конференция, посвященная основным направлениям индустрии.

И мы говорим вам: «Let’s Grow Together»! Это значит, что признанных экспертов в различных технологиях будет еще больше, а тематика докладов охватит практически все ИT-тренды:

поговорим о High-Load , Big Data , Virtual Reality и взаимодействии с физическим миром;

, , и взаимодействии с физическим миром; подробно затронем Security Testing , Mobile , Solution Architecture и создание прочных отношений с заказчиком;

, , и создание прочных отношений с заказчиком; не оставим в стороне уже ставшие привычными, но не утратившие своей актуальности e-commerce , SAP , C++ , Business Analysis и Testing ;

, , , и ; разберем сложности изучения английского языка и узнаем, как и зачем обучать программированию с детства (e-kids);

вместе обсудим возможности карьерного роста в ИT.

3 потока докладов, опытные спикеры из Гомеля и Минска, встречи с лидерами комьюнити, реальные бизнес-кейсы и истории успеха от реальных людей, практические советы и много приятных сюрпризов.

Адрес: г. Гомель, ул. Ланге, 17 (ОКЦ).

Время проведения: 10:00-18:00.

Участие в конференции бесплатное, необходима регистрация.