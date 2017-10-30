GECon-2017: Experience. Excellence. Engineering

Дата проведения: 

18.11.2017

Место проведения: 

Бесплатно

18 ноября в Гомеле пройдет вторая крупнейшая в регионе ИT-конференция, посвященная основным направлениям индустрии.

И мы говорим вам: «Let’s Grow Together»! Это значит, что признанных экспертов в различных технологиях будет еще больше, а тематика докладов охватит практически все ИT-тренды:

  • поговорим о High-LoadBig DataVirtual Reality и взаимодействии с физическим миром;
  • подробно затронем Security TestingMobileSolution Architecture и создание прочных отношений с заказчиком;
  • не оставим в стороне уже ставшие привычными, но не утратившие своей актуальности e-commerceSAPC++Business Analysis и Testing;
  • разберем сложности изучения английского языка и узнаем, как и зачем обучать программированию с детства (e-kids);
  • вместе обсудим возможности карьерного роста в ИT.

3 потока докладов, опытные спикеры из Гомеля и Минска, встречи с лидерами комьюнити, реальные бизнес-кейсы и истории успеха от реальных людей, практические советы и много приятных сюрпризов.

Адрес: г. Гомель, ул. Ланге, 17 (ОКЦ).

Время проведения: 10:00-18:00.

Участие в конференции бесплатное, необходима регистрация.

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