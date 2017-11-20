DSC_2017 Vitebsk

Дата проведения:
02.12.2017
Место проведения:
Бесплатно
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Заканчивается 2017 год. Время не только подводить итоги, но и строить новые планы на следующий год. Поэтому в этот раз на конференции мы хотели бы поговорить о трендах в сфере IT, без чего развитие уже невозможно, и какие технологии пока остаются на стадии изучения и продвижения. Если вам это интересно и вы готовы принять участие в дискуссиях, задать свои вопросы экспертам - мы ждем вас 2 декабря в 11.00 на пятой ежегодной Developer`s Software Conference.
Программа:
- 11.00-11.30 Регистрация участников;
- 11.30-11.40 Приветственное слово: Вячеслав Лялькин (Software Engineering Team Leader, EPAM Vitebsk)
- 11.45-12.30 "На пути к совершенному инжинирингу" Александр Радкевич(Software Engineer), Кирилл Миловидов (Senior Software Developer) , Сергей Ярковой (Software Engineering Team Leader) EPAM Vitebsk;
- 12.35-13.20 "Что же ты хочешь, человек?" Максим Дадеркин (Lead Software Engineer, EPAM Vitebsk);
- 13.20-13.50 Кофе-пауза;
- 13.50-14.35 "Дополненная реальность в примерах" Антон Семенченко(Software Testing Manager, EPAM Minsk);
- 14.40-15.25 "Технологии беспилотных автомобилей" Алексей Фридлянд(Senior Software Developer, EPAM Minsk);
- 15.30-15.40 Заключительное слово Вячеслав Лялькин (Software Engineering Team Leader, EPAM Vitebsk).
Зарегистрироваться вы можете по ссылке
Участие бесплатное.
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