DSC_2017 Vitebsk

Дата проведения: 

02.12.2017

Место проведения: 

Бесплатно

Заканчивается 2017 год. Время не только подводить итоги, но и строить новые планы на следующий год. Поэтому в этот раз на конференции мы хотели бы поговорить о трендах в сфере IT, без чего развитие уже невозможно, и какие технологии пока остаются на стадии изучения и продвижения. Если вам это интересно и вы готовы принять участие в дискуссиях, задать свои вопросы экспертам - мы ждем вас 2 декабря в 11.00 на пятой ежегодной Developer`s Software Conference.

Программа:

  • 11.00-11.30   Регистрация участников;
  • 11.30-11.40   Приветственное слово: Вячеслав Лялькин (Software Engineering Team Leader, EPAM Vitebsk)
  • 11.45-12.30   "На пути к совершенному инжинирингу" Александр Радкевич(Software Engineer), Кирилл Миловидов (Senior Software Developer) , Сергей Ярковой (Software Engineering Team Leader) EPAM Vitebsk;
  • 12.35-13.20   "Что же ты хочешь, человек?" Максим Дадеркин (Lead Software Engineer, EPAM Vitebsk);
  • 13.20-13.50   Кофе-пауза;
  • 13.50-14.35   "Дополненная реальность в примерах" Антон Семенченко(Software Testing Manager, EPAM Minsk);
  • 14.40-15.25   "Технологии беспилотных автомобилей" Алексей Фридлянд(Senior Software Developer, EPAM Minsk);
  • 15.30-15.40   Заключительное слово Вячеслав Лялькин (Software Engineering Team Leader, EPAM Vitebsk).

Зарегистрироваться вы можете по ссылке

Участие бесплатное.

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Витебск, пр-т Строителей, 3, Культурно-развлекательный центр «Планета»

Версия для печатиВерсия для печати
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Добавить комментарий