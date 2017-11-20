DSC_2017 Vitebsk

Заканчивается 2017 год. Время не только подводить итоги, но и строить новые планы на следующий год. Поэтому в этот раз на конференции мы хотели бы поговорить о трендах в сфере IT, без чего развитие уже невозможно, и какие технологии пока остаются на стадии изучения и продвижения. Если вам это интересно и вы готовы принять участие в дискуссиях, задать свои вопросы экспертам - мы ждем вас 2 декабря в 11.00 на пятой ежегодной Developer`s Software Conference.

Программа:

11.00-11.30 Регистрация участников;

11.30-11.40 Приветственное слово: Вячеслав Лялькин (Software Engineering Team Leader, EPAM Vitebsk)

(Software Engineering Team Leader, EPAM Vitebsk) 11.45-12.30 "На пути к совершенному инжинирингу" Александр Радкевич (Software Engineer), Кирилл Миловидов (Senior Software Developer) , Сергей Ярковой (Software Engineering Team Leader) EPAM Vitebsk;

(Software Engineer), (Senior Software Developer) , (Software Engineering Team Leader) EPAM Vitebsk; 12.35-13.20 "Что же ты хочешь, человек?" Максим Дадеркин (Lead Software Engineer, EPAM Vitebsk);

(Lead Software Engineer, EPAM Vitebsk); 13.20-13.50 Кофе-пауза;

13.50-14.35 "Дополненная реальность в примерах" Антон Семенченко (Software Testing Manager, EPAM Minsk);

(Software Testing Manager, EPAM Minsk); 14.40-15.25 "Технологии беспилотных автомобилей" Алексей Фридлянд (Senior Software Developer, EPAM Minsk);

(Senior Software Developer, EPAM Minsk); 15.30-15.40 Заключительное слово Вячеслав Лялькин (Software Engineering Team Leader, EPAM Vitebsk).

Зарегистрироваться вы можете по ссылке

Участие бесплатное.