.NET Dev Meetup

Oxagile запускает серию .net митапов с зарубежными экспертами. Первыми в Беларусь приезжают докладчики российской конференции dotnext - Михаил Щербаков и Анатолий Кулаков

Программа:

14:30 Регистрация

15:00 Анатолий Кулаков "The Metrix has you..."

В докладе мы рассмотрим, каким образом можно наблюдать за работой продукта и его боевым окружением, научимся собирать жизненно необходимые метрики и представлять их в удобоваримом виде. Узнаем, что такое Time Series и как они могут помочь нашим и сторонним приложениям в процессе диагностики. Подробно познакомимся с лидерами рынка инструментов для мониторинга, специализированным хранилищем InfluxDB и системой визуализации данных Grafana.

16:00 Михаил Щербаков"ASP. NET Core: Механизмы предотвращения атак 2.0"

Доклада про встроенные механизмы предотвращения атак в ASP. NET. Версия доклада дополненная и расширенная после выхода .NET Core 2.0. Мы посмотрим на новый веб-фреймворк Microsoft с точки зрения безопасности.

17:00 Networking в баре Хулиган, Октябрьская, 16.

Для участия зарегистрируйтесь.