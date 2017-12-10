Gismart Christmas Meetup (iOS)

Дата проведения:
21.12.2017
Место проведения:
Бесплатно
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21 декабря в пространстве SPACE пройдет Рождественский митап Gismart, посвященный вопросам iOS-разработки.
По традиции кроме докладов, будут розыгрыши и подарки, еда, напитки и много музыки!
21 декабря в пространстве SPACE пройдет Рождественский митап Gismart, посвященный вопросам iOS-разработки.
Темы докладов:
- Применение AR в музыкальных играх, Александр Пархимович
- Технические особенности интеграции покупок и подписок внутри приложения, Дмитрий Бурчик
- How It's Made: техническое собеседование в Gismart, Евгений Хроленок
Спикеры – Senior iOS разработчики Gismart.
По традиции кроме докладов, будут розыгрыши и подарки, еда, напитки и много музыки!
Мероприятие бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация по ссылке.
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