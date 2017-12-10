Gismart Christmas Meetup (iOS)

21 декабря в пространстве SPACE пройдет Рождественский митап Gismart, посвященный вопросам iOS-разработки.



Темы докладов:

Применение AR в музыкальных играх, Александр Пархимович

Технические особенности интеграции покупок и подписок внутри приложения, Дмитрий Бурчик

How It's Made: техническое собеседование в Gismart, Евгений Хроленок

Спикеры – Senior iOS разработчики Gismart.

По традиции кроме докладов, будут розыгрыши и подарки, еда, напитки и много музыки!



Мероприятие бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация по ссылке.

Место проведения: Минск, Октябрьская улица, 16