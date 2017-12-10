Gismart Christmas Meetup (iOS)

Дата проведения: 

21.12.2017

Место проведения: 

Бесплатно

21 декабря в пространстве SPACE пройдет Рождественский митап Gismart, посвященный вопросам iOS-разработки. 

Темы докладов:

  • Применение AR в музыкальных играх, Александр Пархимович
  • Технические особенности интеграции покупок и подписок внутри приложения, Дмитрий Бурчик
  • How It's Made: техническое собеседование в Gismart, Евгений Хроленок

Спикеры – Senior iOS разработчики Gismart. 

По традиции кроме докладов, будут розыгрыши и подарки, еда, напитки и много музыки! 

Мероприятие бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация по ссылке.

Место проведения: Минск, Октябрьская улица, 16

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