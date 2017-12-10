Декабрьская линуксовка 2017

Дата проведения:
Место проведения:
Вход – свободный. Уровень владения тематикой – любой. Ключевое и единственное требование к участникам – заинтересованность в теме (всё, что касается Free/Open Source Software).
Программа мероприятия:
а) непринуждённые разговоры о Free/Open Source Software;
б) Linux в быту, на учёбе и в «кровавом энтерпрайзе»;
в) Lightning Talks – блиц-выступления по 5 мин;
Кому надо – есть проектор, доска и бесплатный Wi-Fi. Можно заявить тему и стартануть прямо на месте, без предварительной подготовки.
г) чай/кофе/плюшки;
д) Linux/BSD Install and Troubleshooting Party;
е) GPG/PGP key-signing party. Ответственный Viktar Siarheichyk.
Linux/BSD Install and Troubleshooting Party
Решаем на месте любые проблемы с установкой, настройкой и эксплуатацией. Снимаем порчу по фотографии. By the way – если хотите что-то устанавливать кроме Debian – предупредите заранее (чтобы организаторы запаслись инсталяками), или приносите диски с собой.
Для начинающих: с вопросами можно обращаться к людям с беджами «Могу помочь» и «Могу помочь по…». Таких обычно набирается с полдюжины, так что если вам нужна помощь — знайте, тут помогут!
Для гуру и примкнувшим к ним: желающие помочь новичкам будут снабжены беджами. Наиболее активных спасателей и выручателей будем отмечать сувенирами по результатам трёх месяцев.
PGP/GPG Keysigning party
Желающие участвовать должны выслать ключ или Key ID до утра пятницы (29 декабря) по адресу vics at eq.by. Подробное описание, как всё будет проходить.
Блиц и мини-доклады (анонсированные уже темы, расширение приветствуется):
Для докладчиков: Можно без слайдов. Можно экспромтом. Можно решить выступать прямо на месте (открыт для пополнения).
Кредо организаторов – без тяжеловесных пленарных докладов (стараемся обходится без). Регламент плавающий, кто хочет говорить много – будет говорить много. Тяготеем к блицам и мини-докладам. Много неформального общения.
Когда: 30 декабря 2017, суббота, с 15 до 19 (20, 21, …)
Где: г. Минск, ул. Филимонова 15, комната 207 (2 этаж, от лестницы прямо и налево). Идите по указателям.
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