Декабрьская линуксовка 2017

Вход – свободный. Уровень владения тематикой – любой. Ключевое и единственное требование к участникам – заинтересованность в теме (всё, что касается Free/Open Source Software).

Программа мероприятия:

а) непринуждённые разговоры о Free/Open Source Software;

б) Linux в быту, на учёбе и в «кровавом энтерпрайзе»;

в) Lightning Talks – блиц-выступления по 5 мин;

Кому надо – есть проектор, доска и бесплатный Wi-Fi. Можно заявить тему и стартануть прямо на месте, без предварительной подготовки.

г) чай/кофе/плюшки;

д) Linux/BSD Install and Troubleshooting Party;

е) GPG/PGP key-signing party. Ответственный Viktar Siarheichyk.

Linux/BSD Install and Troubleshooting Party

Решаем на месте любые проблемы с установкой, настройкой и эксплуатацией. Снимаем порчу по фотографии. By the way – если хотите что-то устанавливать кроме Debian – предупредите заранее (чтобы организаторы запаслись инсталяками), или приносите диски с собой.

Для начинающих: с вопросами можно обращаться к людям с беджами «Могу помочь» и «Могу помочь по…». Таких обычно набирается с полдюжины, так что если вам нужна помощь — знайте, тут помогут!

Для гуру и примкнувшим к ним: желающие помочь новичкам будут снабжены беджами. Наиболее активных спасателей и выручателей будем отмечать сувенирами по результатам трёх месяцев.

PGP/GPG Keysigning party

Желающие участвовать должны выслать ключ или Key ID до утра пятницы (29 декабря) по адресу vics at eq.by. Подробное описание, как всё будет проходить.

Блиц и мини-доклады (анонсированные уже темы, расширение приветствуется):

Для докладчиков: Можно без слайдов. Можно экспромтом. Можно решить выступать прямо на месте (открыт для пополнения).

Кредо организаторов – без тяжеловесных пленарных докладов (стараемся обходится без). Регламент плавающий, кто хочет говорить много – будет говорить много. Тяготеем к блицам и мини-докладам. Много неформального общения.

Когда: 30 декабря 2017, суббота, с 15 до 19 (20, 21, …)

Где: г. Минск, ул. Филимонова 15, комната 207 (2 этаж, от лестницы прямо и налево). Идите по указателям.