Management 3.0 - Practical Course for leaders and facilitators

9-10 февраля в Минске в публичном формате пройдет полный двухдневный сертификационный курс Management 3.0 для лидеров и агентов изменений, совмещенный с однодневным практическим курсом практик и инструментов для фасилитаторов.



Курс сформирован таким образом, чтобы каждый мог выбрать подходящий ему формат участия - однодневный практический воркшоп или полный двухдневный сертификационный курс, индивидуальное участие или командное участие от компании.



Более подробно о каждом дне:

День 1 - (9 февраля) - первый день посвящен теории организаций, их роста и развития, причины возникновения необходимости в Management 3.0 подходах, финансовой и нефинансовой мотивации, развитии гильдий и другим аспектам, необходимым менеджерам и лидерам для мотивации, роста и развития команд и компании в целом.

Этот день пройдет в камерной обстановке для не более чем 10 человек и обязателен для посещения при прохождении полного сертификационного курса.

Аудитория дня: руководители компаний, менеджеры департаментов, agile коучи, лидеры изменений.

Помимо теоретических знаний о Change Management будут рассмотрены такие Management 3.0 подходы как:

Business Guilds

Exploration Days

Value Stories

Copilot programs

Feedback Wraps

Merit Money

Salary Formula

Metrics Ecosystem

Project Credits

Celebration Grids



День 2 - (10 февраля) - второй день посвящен групповой динамике и носит структуру отдельного однодневного воркшопа-тимбилдинга, включает темы и инструменты, для запуска и перезапуска команд в компании, среди них: Personal Maps, Delegation, Moving Motivators, Meet Helen, Company Growth, Kudo Cards.

Работа проходит за столиками в группах по 4 или 6 человек, предпочтительно из одной компании, для достижения наилучшего результата в понимании инструментов и возможности повторять этот воркшоп в вашей компании. Посетители первого дня (полного сертификационного курса) приглашают коллег из компании для формировании команды (столика).

Индивидуальные участники будут сформированы в команды (столики).



Сертификация:

- Участники, посетившие оба дня, получают официальный именной сертификат Management 3.0 Standart 2-Days Course и в будущем могут претендовать на аккредитацию для проведения официального обучения и воркшопов в своей компании

- Участники, посетившие только второй день, получают именной сертификат Management 3.0 Workout Workshop и обладают достаточными практическими знаниями для применения базового набора инструментов Management 3.0 в команде/компании, для достижения хорошего результата мы рекомендуем участвовать именно группами от компаний.

- Участники, посетившие только первый день но уже ранее посещавшие Workshop Workout со своими командами в корпоративном формате, получают официальный именной сертификат Management 3.0 Standart 2-Days Course и в будущем могут претендовать на аккредитацию для проведения официального обучения и воркшопов в своей компании



Тренеры - Янина Лашкевич, Антон Марюхненко и Кирилл Бараношник





Стоимость при оплате до 23 декабря 2017 года: