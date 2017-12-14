DevGAMM: возвращение в Киев

Дата проведения:
Место проведения:
Спустя 4 года конференция DevGAMM снова пройдёт в столице Украины – Киеве, где 1-2 февраля соберутся 1000 профессионалов индустрии. Для возвращения мы выбрали новое место – Конгресс-холл «Космополит», который расположен в смежном здании современной 4-звездочной гостиници Mercure.
Ровно 10 лет назад, в 2008 году в Украине состоялся первый FlashGAMM. Для нас это отличный повод отпраздновать вместе со всеми участниками юбилей :)
С 2013 года конференция DevGAMM очень изменилась, начиная от обновлённого контента и заканчивая привлечением ещё большего количества международных спикеров и представителей ведущих игровых компаний. Именно это мы хотим продемонстрировать в Украине.
Всех участников ожидает 40+ докладов в 4 залах от экспертов индустрии и 70+ игр.
Если вы готовы поделиться своим опытом с представителями игровой индустрии, хотите поделиться своей историей разработки, и вместе с нами нести слово геймдева, тогда обязательно подавайте свои заявки на участие.
Дедлайн приёма тем докладов: 22 декабря.
Основные тематики конференции, на которые вы можете ориентироваться:
- Инди-разработка
- Гейм-дизайн
- Unity и Unreal Engine
- Арт и анимация
- Программирование
- Технологии
- Издание и платформы
- Инвестиции и финансирование
- Саунд-дизайн
- Нарратив и контент
- Постмортемы успешных проектов
- Ошибки разработки
Мероприятие рассчитано на 1000 человек. Успейте приобрести билеты заранее. Стоимость билетов по ранней цене (до 22.12) от 120 BYN!
Добавить комментарий