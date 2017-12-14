DevGAMM: возвращение в Киев

Спустя 4 года конференция DevGAMM снова пройдёт в столице Украины – Киеве, где 1-2 февраля соберутся 1000 профессионалов индустрии. Для возвращения мы выбрали новое место – Конгресс-холл «Космополит», который расположен в смежном здании современной 4-звездочной гостиници Mercure.



Ровно 10 лет назад, в 2008 году в Украине состоялся первый FlashGAMM. Для нас это отличный повод отпраздновать вместе со всеми участниками юбилей :)



С 2013 года конференция DevGAMM очень изменилась, начиная от обновлённого контента и заканчивая привлечением ещё большего количества международных спикеров и представителей ведущих игровых компаний. Именно это мы хотим продемонстрировать в Украине.



Всех участников ожидает 40+ докладов в 4 залах от экспертов индустрии и 70+ игр.

Если вы готовы поделиться своим опытом с представителями игровой индустрии, хотите поделиться своей историей разработки, и вместе с нами нести слово геймдева, тогда обязательно подавайте свои заявки на участие.



Дедлайн приёма тем докладов: 22 декабря.

Основные тематики конференции, на которые вы можете ориентироваться:

Инди-разработка

Гейм-дизайн

Unity и Unreal Engine

Арт и анимация

Программирование

Технологии

Издание и платформы

Инвестиции и финансирование

Саунд-дизайн

Нарратив и контент

Постмортемы успешных проектов

Ошибки разработки

Мероприятие рассчитано на 1000 человек. Успейте приобрести билеты заранее. Стоимость билетов по ранней цене (до 22.12) от 120 BYN!