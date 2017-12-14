DevGAMM: возвращение в Киев

Дата проведения: 

с 01.02.2018 по 02.02.2018

Место проведения: 

Платно

Спустя 4 года конференция DevGAMM снова пройдёт в столице Украины – Киеве, где 1-2 февраля соберутся 1000 профессионалов индустрии. Для возвращения мы выбрали новое место – Конгресс-холл «Космополит», который расположен в смежном здании современной 4-звездочной гостиници Mercure.

Ровно 10 лет назад, в 2008 году в Украине состоялся первый FlashGAMM. Для нас это отличный повод отпраздновать вместе со всеми участниками юбилей :)

С 2013 года конференция DevGAMM очень изменилась, начиная от обновлённого контента и заканчивая привлечением ещё большего количества международных спикеров и представителей ведущих игровых компаний. Именно это мы хотим продемонстрировать в Украине.

Всех участников ожидает 40+ докладов в 4 залах от экспертов индустрии и 70+ игр.

Если вы готовы поделиться своим опытом с представителями игровой индустрии, хотите поделиться своей историей разработки, и вместе с нами нести слово геймдева, тогда обязательно подавайте свои заявки на участие.

Дедлайн приёма тем докладов: 22 декабря.

Основные тематики конференции, на которые вы можете ориентироваться:

  • Инди-разработка                        
  • Гейм-дизайн
  • Unity и Unreal Engine
  • Арт и анимация
  • Программирование
  • Технологии
  • Издание и платформы
  • Инвестиции и финансирование
  • Саунд-дизайн
  • Нарратив и контент
  • Постмортемы успешных проектов
  • Ошибки разработки

Мероприятие рассчитано на 1000 человек. Успейте приобрести билеты заранее. Стоимость билетов по ранней цене (до 22.12) от 120 BYN!

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