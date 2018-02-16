MITCon’ 2018. Look IT’s everywhere

31 марта приглашаем вас на первую в Могилеве IT-конференцию MITCon’ 2018. Первый блин и сразу вкусный и полезный: 2 потока, 15 экспертов и 150 гостей.

Докладчики из Минска, Могилева и Гомеля поделятся реальными кейсами, дадут практические советы и расскажут о своем пути в IT на панельной дискуссии.

Не оставим без внимания основные технологии и направления:

Поговорим о том, зачем нужна архитектура ПО в современном Agile-мире

Покажем, чем интересен IoT, AR/VR и hardware-robotics

Посмотрим на SCRUM глазами бизнес-аналитика

Расскажем о специфике автоматизации с помощью Sauce Labs

Научимся писать авто-тесты для MAGENTO

Узнаем, как избежать многих ошибок при разработке приложений

По-новому взглянем на FrontEnd

Но и это не все: в перерывах между докладами соревнования по популярным языкам программирования I Can Code, стенд от EPAM Garage и IT-квиз.

Подробности здесь.

Время проведения: 10:00 до 17:00. Участие в конференции бесплатное, необходима регистрация.

Место проведения: Могилев, пр-т Пушкинский, 6, гостиница «Турист»