MITCon’ 2018. Look IT’s everywhere

Дата проведения:
31.03.2018
Место проведения:
Бесплатно
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31 марта приглашаем вас на первую в Могилеве IT-конференцию MITCon’ 2018. Первый блин и сразу вкусный и полезный: 2 потока, 15 экспертов и 150 гостей.
Докладчики из Минска, Могилева и Гомеля поделятся реальными кейсами, дадут практические советы и расскажут о своем пути в IT на панельной дискуссии.
Не оставим без внимания основные технологии и направления:
- Поговорим о том, зачем нужна архитектура ПО в современном Agile-мире
- Покажем, чем интересен IoT, AR/VR и hardware-robotics
- Посмотрим на SCRUM глазами бизнес-аналитика
- Расскажем о специфике автоматизации с помощью Sauce Labs
- Научимся писать авто-тесты для MAGENTO
- Узнаем, как избежать многих ошибок при разработке приложений
- По-новому взглянем на FrontEnd
Но и это не все: в перерывах между докладами соревнования по популярным языкам программирования I Can Code, стенд от EPAM Garage и IT-квиз.
Подробности здесь.
Время проведения: 10:00 до 17:00. Участие в конференции бесплатное, необходима регистрация.
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