В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий 2 июня пройдет международная конференция по Artificial Intelligence, Data Science и Machine Learning AI-MEN 2018. Вход на конференцию бесплатный по предварительной регистрации на сайте.

В рамках мероприятия будут затронуты темы специфики применения AI в различных сферах: медицине, финансах, коммерции и других отраслях. Эксперты затронут вопросы, связанные с использованием Data Science и Machine Learning. Своим опытом поделятся компании-разработчики, авторы стартапов, представители инфраструктуры для развития AI в Беларуси.

Свое участие в конференции уже подтвердили:

Игорь Мамоненко, генеральный директор Belhard Group

Владимир Голенков, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ИИТ БГУИР

Александр Сизов, PhD, практикующий Data Scientist

Андрей Рыхальский и Роман Нагибов, инженеры компании ZenSoft

На конференции ожидается порядка несколько сотен гостей, среди которых разработчики AI-проектов, владельцы бизнеса, желающие внедрить инновации в свое дело, представители AI-инфраструктуры, деятели науки ведущих белорусских вузов.

Также на AI-MEN 2018 будет заявлено о создании Белорусской ассоциации по искусственному интеллекту, вступить в которую смогут специалисты по AI-разработке, IT-компании и представители стартапов.

Количество входных билетов ограничено, успейте зарегистрироваться сегодня.

Организаторами AI-MEN 2018 конференции выступают старейший белорусский IT-портал KV.by и Парк высоких технологий.