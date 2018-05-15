MeetUp, посвященный вопросу «Архитектуры в разрезе пользы бизнеса, уязвимостей и будущего отрасли».

В первой части нашей встречи мы рассмотрим уязвимые места различных сложных систем от ПО, ставшего историей, и до повседневных всем известных ИТ-решений. Поговорим о том, что стоит учитывать при разработке архитектуры в плане уязвимостей. Не забудем проговорить о контроле и учете. Доклад будет интересен всем, кто интересуется тестированием безопасности или просто хочет узнать, можно ли брать у банков кредиты наличными под 0% годовых. И конечно же поговорим о криптовалютах.

Во второй части все вместе проговорим аспекты архитектур сложных систем, попробуем рассмотреть, какие нюансы стоит учитывать для максимальной пользы бизнесу, выделим особенно важные стороны этого животрепещущего вопроса. Не забудем поговорить и будущем отрасли.

Спикер: Роман Сорока. Активист сообществ Interit.by и COMAQA, Agile-тренер, Soft-skills тренер, ресурсный менеджер. Опыт в IT сфере около 10 лет: разработка ПО, обеспечение качества, построение бизнес-процессов, риск-менеджмент. Прошел путь от инженера контроля качества и разработчика до руководителя группы, менеджера проектов.

Дата проведения: 17 мая 2018 г.

Начало регистрации: 18:45

Адрес проведения: Бизнес-инкубатор Парка Высоких Технологий, ул. Академика Купревича 1/5.

Для ознакомления с Программой: https://comaqa.by/2018/05/14/meetup-17th-of-may/

Участие в митапе бесплатно, но для регистрации необходимо заполнить форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZIW_V7IVLxVbdiPNCEOfK3vfzU8ju9-8BitIgarwDTrMIgA/viewform